Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 13 октября единогласно приняла резолюцию, которая признает режим в России «террористическим», осуждает эскалацию напряженности в Украине и подтверждает поддержку Украины.

Резолюцию под названием «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины» поддержали 99 делегатов Ассамблеи, один воздержался, против не проголосовал никто.

В резолюции говорится, что вторжение России в Украину «продолжает провоцировать огромные страдания, разрушения и перемещения в масштабах, невиданных в Европе со времен Второй мировой войны». «Эта агрессия должна быть безоговорочно осуждена как преступление, нарушение международного права и серьезная угроза международному миру и безопасности», — говорится в документе.

В резолюции также упоминаются Грузия и Молдова. Документ призывает Россию вывести свои вооруженные силы с территорий этих стран.

Ассамблея также призывает ОБСЕ продолжить оценку нарушений международного гуманитарного права и прав человека, войны и преступлений против человечности в Украине, ситуации с правами человека в России, а также российской агрессии против Грузии и Молдовы.

