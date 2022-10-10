Саломе Зурабишвили осудила бомбардировки украинских городов
10 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила бомбардировки Россией столицы Украины Киева и других городов.
«Цель неизбирательного нападения на мирное население — уничтожить его и внушить страх», — написала президент в Facebook и Twitter.
При этом она добавила, что «мир увидел силу украинской нации». «Вся Грузия стоит рядом с Украиной!», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.
По сообщениям СМИ, утром 10 октября Россия нанесла авиаудары по Киеву и нескольким городам одновременно. Бомбили центр Киева, в том числе места массового скопления людей, парки и туристические зоны.
Взрывы зафиксированы на западе Украины — во Львове, Тернополе и Житомире. Также в центральной Украине — в Днепре и Кременчуге, на юге — в Запорожье, и на востоке — в Харькове.
В результате российских авиаударов повреждена инфраструктура и ранены мирные жители, есть и погибшие.
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