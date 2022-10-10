10 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила бомбардировки Россией столицы Украины Киева и других городов.

«Цель неизбирательного нападения на мирное население — уничтожить его и внушить страх», — написала президент в Facebook и Twitter.

При этом она добавила, что «мир увидел силу украинской нации». «Вся Грузия стоит рядом с Украиной!», — подчеркнула Саломе Зурабишвили.

Terrible news of bombing of Kyiv and other cities. An indiscriminate attack on civilians meant to destroy, to instill fear.



But the world has seen the determination of the Ukrainian nation. All of Georgia stands with Ukraine.#SlavaUkraini — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 10, 2022

По сообщениям СМИ, утром 10 октября Россия нанесла авиаудары по Киеву и нескольким городам одновременно. Бомбили центр Киева, в том числе места массового скопления людей, парки и туристические зоны.

Взрывы зафиксированы на западе Украины — во Львове, Тернополе и Житомире. Также в центральной Украине — в Днепре и Кременчуге, на юге — в Запорожье, и на востоке — в Харькове.

В результате российских авиаударов повреждена инфраструктура и ранены мирные жители, есть и погибшие.

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