12 октября рано утром возле дома мэра Цаленджихского муниципалитета Георгия (Гии) Харчилава, члена оппозиционной партии Единое национальное движение, сожгли принадлежащий ему автомобиль.

По заявлению МВД Грузии, инцидент расследуется по статье 187 Уголовного кодекса, которая касается повреждения или уничтожение предмета.

Сам Харчилава пояснил в разговоре с телекомпанией «Мтавари архи», что его автомобиль был полностью исправным. Поэтому Харчилава предполагает, что его кто-то поджег специально.

«Это связано с тем, что Мэрия Цаленджиха является единственной оппозиционной мэрией, которая проводит четко определенные реформы, антикоррупционную политику, политику обличения и ни на секунду не идет на компромисс относительно общегрузинских ценностей», — сказал он.

Предыстория

Примечательно, что муниципалитет Цаленджиха — единственный, где мэром стал представитель оппозиционной партии после выборов в местное самоуправление 2021 года.

Кроме того, Сакребуло Цаленджихского муниципалитета был одним из семи, где Грузинская мечта не смогла получить большинства. В сакребуло из 27 депутатов по 11 мандатов получили Грузинская мечта и Национальное движение, 4 — партия Георгия Гахария За Грузию (один из них вскоре вышел из партии и продолжил свою деятельность в качестве независимого депутата), 1 – «Лело».

Из-за такого перераспределения сил они не смогли избрать председателя Цаленджихского Сакребуло. Наконец, на пост председателя совета был избран член партии Гахария Корнели Салия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)