Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром Румынии
В ходе своего визита в Румынию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром страны Николае Чука, с которым обсудила вопросы развития существующих отношений.
После встречи президент Грузии написала в Twitter, что «Румыния является одним из наших ближайших партнеров в Европе». Она подчеркнула, что для этого есть много причин, в том числе «общая история вызовов, общие ценности, с которыми мы видим будущее, (и) море, которое мы разделяем».
Подчеркнув, что в тот же день она с президентом Румынии Клаусом Йоаннисом подписала Декларацию о стратегическом партнерстве, президент Зурабишвили отметила, что рада обсуждению будущего с Николае Чука.
По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии Теймураза Джанджалия, находящегося в Румынии вместе с президентом и присутствовавшего на встрече, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они также обсудили поддержку Румынией Грузии в ЕС и других международных форумах.
Он подчеркнул «очень интенсивное» и «важное» сотрудничество между Грузией и Румынией и в этом контексте отметил подписание Декларации о стратегическом партнерстве. По его словам, Грузия вместе с румынским правительством планирует «очень важные проекты, которые также поддерживаются ЕС и флагманскими инициативами ЕС».
«Это как раз и есть проекты связности и энергетики между двумя странами», — добавил он.
Встречи с председателями Верхней и Нижней палат парламента
В рамках визита в Румынию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с исполняющей обязанности спикера верхней палаты парламента Румынии Алиной Горгиу и председателем нижней палаты Марселем Чолаку.
По сообщению пресс-службы Администрации президента Грузии, на встрече «в очередной раз была зафиксирована непоколебимая поддержка Румынией пути европейской и евроатлантической интеграции Грузии».
Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что у нее состоялась «хорошая беседа» с председателями. Она также отметила, что «у Грузии и Румынии есть длительные перспективы сотрудничества, многое из чего пройдет через законодательные органы».
В свою очередь Алина Горгиу написала в Twitter, что Румыния полностью поддерживает Грузию на пути в ЕС и НАТО.
Она также отметила, что надеется на углубление тесного сотрудничества между Грузией и Румынией на основе Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами двух стран.
В то же время Марсель Чолаку также написал в Twitter, что у него состоялся важный разговор с Саломе Зурабишвили об энергетической связи и развитии транспортных маршрутов Черное море-Каспий.
«Румыния твердо поддерживает Грузию на пути к вступлению в Евросоюз и оказывает ей политическую и практическую поддержку на пути в НАТО», — отметил он.
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