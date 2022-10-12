В ходе своего визита в Румынию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с премьер-министром страны Николае Чука, с которым обсудила вопросы развития существующих отношений.

После встречи президент Грузии написала в Twitter, что «Румыния является одним из наших ближайших партнеров в Европе». Она подчеркнула, что для этого есть много причин, в том числе «общая история вызовов, общие ценности, с которыми мы видим будущее, (и) море, которое мы разделяем».

Подчеркнув, что в тот же день она с президентом Румынии Клаусом Йоаннисом подписала Декларацию о стратегическом партнерстве, президент Зурабишвили отметила, что рада обсуждению будущего с Николае Чука.

По заявлению заместителя министра иностранных дел Грузии Теймураза Джанджалия, находящегося в Румынии вместе с президентом и присутствовавшего на встрече, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Они также обсудили поддержку Румынией Грузии в ЕС и других международных форумах.

Он подчеркнул «очень интенсивное» и «важное» сотрудничество между Грузией и Румынией и в этом контексте отметил подписание Декларации о стратегическом партнерстве. По его словам, Грузия вместе с румынским правительством планирует «очень важные проекты, которые также поддерживаются ЕС и флагманскими инициативами ЕС».

«Это как раз и есть проекты связности и энергетики между двумя странами», — добавил он.

Встречи с председателями Верхней и Нижней палат парламента

В рамках визита в Румынию президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с исполняющей обязанности спикера верхней палаты парламента Румынии Алиной Горгиу и председателем нижней палаты Марселем Чолаку.

По сообщению пресс-службы Администрации президента Грузии, на встрече «в очередной раз была зафиксирована непоколебимая поддержка Румынией пути европейской и евроатлантической интеграции Грузии».

Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что у нее состоялась «хорошая беседа» с председателями. Она также отметила, что «у Грузии и Румынии есть длительные перспективы сотрудничества, многое из чего пройдет через законодательные органы».

Georgia and Romania have long prospects of cooperation, many of which will go through our legislatures. Good to talk with @alinagorghiu and @CiolacuMarcel.



🇬🇪🇪🇺🇷🇴 pic.twitter.com/vOs9CtbB9v — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 11, 2022

В свою очередь Алина Горгиу написала в Twitter, что Румыния полностью поддерживает Грузию на пути в ЕС и НАТО.

Она также отметила, что надеется на углубление тесного сотрудничества между Грузией и Румынией на основе Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами двух стран.

В то же время Марсель Чолаку также написал в Twitter, что у него состоялся важный разговор с Саломе Зурабишвили об энергетической связи и развитии транспортных маршрутов Черное море-Каспий.

«Румыния твердо поддерживает Грузию на пути к вступлению в Евросоюз и оказывает ей политическую и практическую поддержку на пути в НАТО», — отметил он.

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