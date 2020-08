Георгий Шарвашидзе переизбран ректором университета на второй срок

По решению Академического совета из 38 членов Тбилисского государственного университета им. Иване Джавахишвили, 3 августа Георгий Шарвашидзе был переизбран ректором университета на второй срок. В процессе голосования участвовали 37 членов Академического совета, 32 из них поддержали Шарвашидзе.

До избрания ректором университета в сентябре 2016 года, в 2013-2016 годах Георгий Шарвашидзе занимал пост заместителя министра образования и науки. Он также занимал ту же должность в 1994-1996 годах. В 1996-2000 годах он был уже первым заместителем министра образования и науки.

До избрания Шарвашидзе ректором университета на второй срок предшествовали обвинения в его адрес в плагиате в своей диссертации. В частности, в следственном фильме «Монитора свободы», который был опубликован в конце 2019 года, речь идет о том, что диссертации Шарвашидзе, расписанной на 140 страницах, которую он защищал в 2005 году, 40 страниц были дословно перенесены с одного из публичных документов без указания источника.

В январе этого года в результате проверки диссертации Шарвашидзе в программе выявления плагиата Turnitin в Университете Илии, оказалось, что 34% диссертации полностью повторяют текст вышеуказанного документа, что согласуется с определением плагиата.

Сам Георгий Шарвашидзе отвергает эти обвинения и говорит, что спорные 40 страниц его работы являются постановлением Парламента, в разработке которого работала ​​специальная группа под его руководством. По его словам, каждый член этой группы упоминается в диссертации, в сноске же не указаны, поскольку такого обязательства нет.

