Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что Тбилиси всегда готов быть местом, где «наши южные соседи смогут вести спокойный и мирный диалог».

По словам Ильи Дарчиашвили, приоритетом Грузии является обеспечение гарантий мира и безопасности в регионе. «Именно с этой целью наша страна всегда пыталась играть роль посредника с нашими южными друзьями», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии напомнил о договоренности, достигнутой между Азербайджаном и Арменией в июне 2021 года при участии Грузии и США, а также о встрече глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении в июле этого года в Тбилиси и подчеркнул, что «это тоже пример того, что у нас есть особое доверие наших друзей».

«У нас нет никаких предварительных условий в этом процессе», — отметил Илья Дарчиашвили, добавив, что единственное предложение, которое «действительно сегодня и всегда, (что) в любое время, в то время и в том пространстве, которые они хотят, в нашей стране мы готовы принять наших соседей и помочь им укрепить диалог и углубить этот процесс для достижения мира в регионе».

Этим заявлением министр иностранных дел Грузии предположительно откликнулся на инициативу президента Азербайджана. 6 октября, в ходе дискуссии в формате круглого стола, состоявшегося в рамках первого саммита Европейского политического содружества в Праге, Ильхам Алиев говорил о возможности создания трехстороннего формата Азербайджан-Грузия-Армения в целях обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе.

Однако предложение Алиева не касалось темы конфликта. По сообщению пресс-службы президента Азербайджана, президент Алиев подчеркнул, что в указанном формате можно будет обсудить вопросы энергетики, связи и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Илья Дарчиашвили не говорил об этих вопросах.

