7 октября неправительственная организация по защите прав женщин «Сапари» сообщила, что Тбилисский городской суд обязал государство выплатить компенсацию в размере 100 000 лари детям жительницы села Ламбало Сагареджойского муниципалитета Ханум Джейрановой, покончившей жизнь самоубийством в 2014 г. после того, как она стала жертвой незаконного лишения свободы групповым образом и унижающего достоинство обращения.

По данным организации, они требовали компенсацию в размере по 100 тысяч лари для каждого из двоих детей Джейрановой, однако суд не удовлетворил их просьбу и обязал государство выплатить только по 50 тысяч лари на каждого ребенка.

Организация «Сапари» обратилась в Городской суд после решения Комитета ООН по делам женщин (CEDAW), который установил, что «Грузия не смогла обеспечить расследование и судебное преследование за насилие в отношении женщины, совершенное по гендерному признаку и от имени защиты достоинства».

В комитете также заявили, что государство, с одной стороны, должно было провести расследование должным образом и эффективно, а с другой стороны, должно было выплатить справедливую компенсацию детям Ханум Джейрановой.

Предыстория

В апреле 2022 года, через 8 лет после инцидента, Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам по факту незаконного группового лишения свободы и унижающего достоинство обращения с Ханум Джейрановой. По данным организации «Сапари», всего по делу задержано 5 человек.

По данным прокуратуры, 16 сентября 2014 года в селе Ламбало Сагареджойского муниципалитета обвиняемые вместе с другими лицами силой вывели Джейранову из автомобиля и нанесли ей физическое и словесное оскорбление на почве гендерной дискриминации.

После этого «с намерением унизить перед населением» Джейранову лишили свободы, против ее воли посадили в автомобиль, отвезли в центр села, унизили в присутствии местных жителей и сказали, что она должна быть наказана за ее неподобающее для женщины поведение.

«Они действовали на основе гендерной дискриминации и считали, что имеют право влиять на волю потерпевшей как женщины и решать ее судьбу», — говорится в заявлении прокуратуры.

По версии следственного ведомства, «в результате действий обвиняемых и других членов группы» Джейранова покончила жизнь самоубийством 18 сентября 2014 года.

