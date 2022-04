Прокуратура предъявила обвинения трем лицам по делу 2014 г. о дискриминации по гендерному признаку

Генеральная прокуратура Грузии сообщила сегодня, что трем лицам предъявлены обвинения в незаконном групповом лишении свободы и унижающем достоинство обращении с умершей в 2014 году Ханум Джейрановой.

По данным прокуратуры, 16 сентября 2014 года в селе Ламбало Гурджаанского муниципалитета обвиняемые вместе с другими лицами, с мотивом гендерной дискриминации, насильственно вытащили Джейранову из автомобиля и нанесли физические и словесные оскорбления.

Позже Джейрановой «с намерением унизить перед лицом населения», лишили свободы, против ее воли посадили в машину, привезли в центр села, в присутствии местных жителей обращались к ней унизительными словами и сказали, что она должна быть наказана за неподобающее поведение для женщины.

«Они действовали с мотивом дискриминации по гендерному признаку и считали, что имеют право воздействовать на волю жертвы, как женщины, и распоряжаться ее судьбой», — говорится в сообщении прокуратуры.

По заявлению следственного ведомства, «в результате действий обвиняемых и других членов группы» Джейранова покончила жизнь самоубийством 18 сентября 2014 года.

Расследование в отношении обвиняемых ведется по ст. 143, ч. 2, подпункту «в» и ч. 3, подпункту «а» УК Грузии (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц с предварительным сговором для облегчения совершения другого преступления) и по ст. 1443 часть 2, подпункты «д» и «е», что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Предыстория

На несколько месяцев до заявления прокуратуры Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин постановил, что государство не смогло обеспечить эффективную защиту и принять все необходимые меры для ликвидации дискриминации в отношении Ханум Джейрановой, как женщины.

В то же время Комитет отметил, что власти Грузии не выполнили своего обязательства по расследованию и привлечению к ответственности виновных в жестоком обращении и смерти Джейрановой.

Комитет также постановил, что Джейранова стала «жертвой этнической дискриминации и стереотипного отношения со стороны полиции и судебной власти».

Прокуратура начала расследование дела, но вскоре закрыла его. Следственный орган пришел к выводу, что потерпевшая покончила жизнь самоубийством из-за собственного «постыдного» и «непристойного» поведения.

После того, как вопрос оказался в поле зрения СМИ, прокуратура возобновила расследование.

После затягивания расследования в 2018 году в Комитет ООН от имени семьи обратились местные НПО.

Примечательно, что руководитель неправительственной организации «Сафари» («Укрытие») Баиа Патараия усомнилась в версии прокуратуры. В 2021 году она сказала, что часто случается, когда убийство женщины выдается за самоубийство.

