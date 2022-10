Согласно докладу о рынке телерекламы в Грузии за 2021 год, который был опубликован неправительственной организацией «Международная прозрачность — Грузия» (TIG) 4 октября, в прошлом году, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией Ковид, рынок телерекламы вырос на 10,4% (7,8 млн лари) и достиг 83,1 млн лари.

По данным организации, в 2021 году больше всего рекламы получил холдинг «Имеди» — 31,1 млн лари. Далее следуют: «Мтавари архи» — 11,9 млн лари; «Медиа Холдинг» (бывший «Рустави 2») — 11,1 млн лари; «Телекомпания Пирвели» — 7 млн ​​лари; телекомпания «Формула» — 5,9 млн лари.

По разъяснению «Международной прозрачности», в последние годы снижение количества рекламы наблюдается у ведущей ранее телекомпании «Рустави 2», что совпадает во времени со сменой собственника. Например, в 2021 году по сравнению с 2018 годом рекламный доход «Рустави 2» уменьшился на 63,4% (19,3 млн лари). Однако в прошлом году она уступила и второе место и переместилась на третье.

Наибольшую сумму от политической рекламы — 975 000 лари получила телекомпания «Имеди», 786 000 лари – «Рустави 2», 609 000 лари – ТВ «Пирвели», 498 000 лари – «Мтавари архи», 264 000 лари – «Пос ТВ».

Согласно докладу, на политическую рекламу во время выборов в местные органы власти 2021 года было потрачено в общей сложности 3,8 млн лари, из которых больше всего потратила «Грузинская мечта» — 2,3 млн лари, за ней следуют «Лело» (1,1 млн лари) и «Единое национальное движение» (0,3 млн лари).

«Грузинская мечта» размещала платную политическую рекламу в основном на каналах «Имеди», «Рустави 2» и «Пос ТВ». Она вообще не размещала платной политической рекламы на «Мтавари архи», «Формула» и «Пирвели».

В свою очередь, Национальное движение размещало основную часть рекламы на «Мтавари архи» и «Формула» и не выносило платную политическую рекламу в холдинг «Имеди». Что касается Лело, большую часть рекламы она разместила в телекомпании «Пирвели» и «Мтавари архи».

Общие доходы частных телестанций

По информации «Международная прозрачность – Грузия», в 2021 году общий доход частных телекомпаний увеличился на 1% и составил 139,8 млн лари. В 2020 году эти данные составили 138,5 млн лари; в 2019 году – 92,9 млн лари; в 2018 году — 81,5 млн лари и в 2017 году — 97,5 млн лари.

Согласно докладу, «Формула» занимает первое место по совокупным доходам среди частных телекомпаний с 37,5 млн лари. Из них 31,6 млн лари – это сумма, взятая в качестве кредита у одного из владельцев, Давида Кезерашвили, и является частью вневещательного дохода.

Общие доходы других телеканалов в исследовании не указаны.

Финансовая прибыль и убытки телекомпаний

В части финансовых прибыли и убытков телекомпаний «Международная прозрачность» представила данные за 2020 год, согласно которым пятерка самых прибыльных телекомпаний – «Имеди» (-74,4 млн лари), «Мтавари архи» (-17,6 млн лари), «Рустави 2» (-42,5 млн лари), «Телекомпания Пирвели» (-1,9 млн лари) и «Формула» (-34,5 млн лари) в этом году завершили с убытками.

