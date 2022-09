Аппарат народного защитника Грузии отреагировал на вопрос о недопущении главного редактора «Бизнес Медиа Грузия» (БМГ) Телары Гелантия на заседание правительства во второй раз и призвал правительство обеспечить беспрепятственный доступ журналистов к информации, их присутствие на заседаниях правительства по принципу равенства и возможность задавать желаемые вопросы.

Реакция Аппарата омбудсмена последовала за Реакция Аппарата омбудсмена последовала за заявлением Телары Гелантия от 26 сентября, в котором она сообщила, что ее не пустили на заседание правительства во второй раз. По ее словам, несмотря на условие пресс-службы Администрации правительства о том, что ей будет разрешено присутствовать на следующем заседании правительства, представитель пресс-службы Нино Цхададзе позвонила директору BMGи сообщила, что «любой журналист может прийти из BMGtv», кроме нее. «Более того, 12 сентября мы официально запросили причину, по которой меня (впервые) не пустили на заседание правительства — в Канцелярии правительства письмо даже не приняли», — написала Гелантия в Facebook.

«Народный защитник расценивает факты воспрепятствования журналистам их профессиональной деятельности как тревожную тенденцию и считает, что это создает угрозу плюрализму СМИ в стране и оказывает негативное влияние на демократические процессы в стране», — заявили в Аппарате омбудсмена.

Народный защитник акцентирует внимание на тенденцию последнего времени не допускать представителей критически настроенных СМИ к участию в брифингах или муниципальных мероприятиях, организуемых отдельными ведомствами, и оценивает такой подход как «практику, противоречащую принципу равноправия».

Омбудсмен подчеркивает «особую функцию СМИ» в распространении информации в сфере общественного интереса и содействии информированной общественной дискуссии и отмечает, что «наличие критических СМИ является необходимым условием в процессе самоопределения общества и формирования демократического государства».

Предыстория

Главный редактор BMG впервые заявила 12 сентября, что ее не пустили на заседание правительства из-за того, что «задает слишком много вопросов». Гелантия написала в Facebook, что, несмотря на то, что она заранее зарегистрировалась для участия в заседании и уже десятый год освещает заседания правительства, ее не пустили на заседание. Она также выразила «обоснованные сомнения» в том, что Администрация правительства была раздражена сюжетом, вышедшим в эфир несколькими днями ранее. Сюжет касался неопубликования постановлений, принимаемых правительством.

Тогда в Хартии журналистской этики заявили, что «такое действие со стороны государственного учреждения недопустимо и усугубляет враждебное отношение к журналистам», и добавили, что «неравноправный подход к СМИ является недопустимым и дискриминационным».

«Коалиция за адвокацию медиа» также подвергла критике недопуск журналиста на заседание правительства и призвала власть обеспечить «беспрепятственное присутствие» журналистов на следующих заседаниях.

