Омбудсмен призывает власти обеспечить присутствие журналистов на заседаниях правительства
Аппарат народного защитника Грузии отреагировал на вопрос о недопущении главного редактора «Бизнес Медиа Грузия» (БМГ) Телары Гелантия на заседание правительства во второй раз и призвал правительство обеспечить беспрепятственный доступ журналистов к информации, их присутствие на заседаниях правительства по принципу равенства и возможность задавать желаемые вопросы.
«Народный защитник расценивает факты воспрепятствования журналистам их профессиональной деятельности как тревожную тенденцию и считает, что это создает угрозу плюрализму СМИ в стране и оказывает негативное влияние на демократические процессы в стране», — заявили в Аппарате омбудсмена.
Народный защитник акцентирует внимание на тенденцию последнего времени не допускать представителей критически настроенных СМИ к участию в брифингах или муниципальных мероприятиях, организуемых отдельными ведомствами, и оценивает такой подход как «практику, противоречащую принципу равноправия».
Омбудсмен подчеркивает «особую функцию СМИ» в распространении информации в сфере общественного интереса и содействии информированной общественной дискуссии и отмечает, что «наличие критических СМИ является необходимым условием в процессе самоопределения общества и формирования демократического государства».
Предыстория
Главный редактор BMG впервые заявила 12 сентября, что ее не пустили на заседание правительства из-за того, что «задает слишком много вопросов». Гелантия написала в Facebook, что, несмотря на то, что она заранее зарегистрировалась для участия в заседании и уже десятый год освещает заседания правительства, ее не пустили на заседание. Она также выразила «обоснованные сомнения» в том, что Администрация правительства была раздражена сюжетом, вышедшим в эфир несколькими днями ранее. Сюжет касался неопубликования постановлений, принимаемых правительством.
- Журналистка заявила, что ее не пустили на заседание правительства из-за того, что она «задает много вопросов»
Тогда в Хартии журналистской этики заявили, что «такое действие со стороны государственного учреждения недопустимо и усугубляет враждебное отношение к журналистам», и добавили, что «неравноправный подход к СМИ является недопустимым и дискриминационным».
«Коалиция за адвокацию медиа» также подвергла критике недопуск журналиста на заседание правительства и призвала власть обеспечить «беспрепятственное присутствие» журналистов на следующих заседаниях.
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