26 сентября неправительственная организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) призвала Парламент Грузии «выполнить требования закона» и «своевременно» избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии.

По заявлению ISFED, согласно Регламенту Парламента Грузии (статья 204, пункт 7), Парламент избирает лиц для назначения в состав ЦИК, как правило, в двухнедельный срок после представления кандидатур президентом, «если иное не установлено законодательным актом Грузии».

Организация также ссылается на Избирательный кодекс Грузии (статья 12, часть 9), согласно которому Парламент избирает кандидатов для назначения в ЦИК не позднее 14 дней после их выдвижения президентом.

Принимая во внимание, что президент Грузии Саломе Зурабишвили представила двух кандидатов на должность председателя ЦИК и по две кандидатуры на две вакантные членские должности 5 и 26 августа, ISFED заявляет, что двухнедельный срок для их избрания уже истек.

Следует отметить, что Саломе Зурабишвили не представила кандидатуру действующего председателя Георгия Каландаришвили в качестве кандидата на пост председателя ЦИК и обосновала свое решение тем, что он не смог получить квалифицированного большинства голосов депутатов в предыдущих двух случаях голосования, что необходимо для избрания председателя ЦИК на 5-летний срок.

После этого Каландаришвили заявил, что для него «это решение (президента) было несколько неожиданным». «Мне ничего не известно об обстоятельствах и мотивах, которые легли в основу этого конкретного решения, особенно в свете того, что я уже дважды выдвигался президентом… Поэтому было бы интересно услышать пояснения, которые будут у администрации в этом направлении, если таковые имеются», — добавил он.

Позже В Избирательной администрации заявили также, что разъяснение Администрации президента по поводу отборочного конкурса кандидатов на пост председателя и членов ЦИК свидетельствует о том, что Саломе Зурабишвили «при принятии решения руководствовалась политическими мотивами».

Председатель Парламента Шалва Папуашвили также отреагировал на решение Саломе Зурабишвили и сказал, что «прискорбно», что Саломе Зурабишвили не назвала действующего председателя Георгия Каландаришвили без «объективного» обоснования с точки зрения компетенции. «На мой взгляд, это поощрение радикальной повестки оппозиции», — сказал он.

