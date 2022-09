Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге вынес решение по делу «Макарашвили и др. против Грузии». Истцы жаловались на нарушение их права на мирные собрания в ходе акции протеста, проведенной в ноябре 2019 года перед зданием парламента Грузии, и справедливое судебное разбирательство.

Трое гражданских активистов — Георгий Макарашвили, Зука Бердзенишвили и Ираклий Качарава обратились в Европейский суд по правам человека в мае и июне 2020 года. Их права защищал председатель общественной организации «Демократическая инициатива Грузии» Эдурад Марикашвили.

Что написано в решении суда?

Согласно решению Европейского суда по правам человека от 1 сентября 2022 года права Макарашвили и Бердзенишвили не были нарушены.

Что касается Ираклия Качарава, суд заявил, что в его отношении были нарушены как статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), так и статья 11 (право на свободу собраний и объединений) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Суд обязал Грузию, как ответчика выплатить 1600 евро в качестве компенсации морального ущерба Качарава.

В отношении статьи 11, ЕСПЧ пояснил, что правительство Грузии не смогло доказать, что намерением митинга 18 ноября 2019 года было насилие или подстрекательство к насилию. В то же время, оно также не смогло доказать, что митинг принял насильственный характер в момент, когда было принято решение об аресте заявителей. По мнению ЕСПЧ, это не обсуждалось также и национальными судами.

Однако суд подчеркнул, что целью акции, по признанию самих заявителей, было создание препятствий работе Парламента, для чего они заблокировали входы в здание.

По мнению суда, несмотря на то, что Макарашвили и Бердзенишвили не совершали насильственных действий и не подстрекали других к таким действиям, полное блокирование входов в здание Парламента и впоследствии воспрепятствование усилиям полиции по открытию этих входов, является явным нарушением местного законодательства, вынесенных предупреждений, а также потребностей и прав демократически избранных членов Парламента, и может квалифицироваться как «предосудительное» поведение.

Суд также признает, что арест и привлечение истцов к административной ответственности преследовали законную цель — предотвратить беспорядки и защитить общественную безопасность.

Суд также отметил, что, в отличие от Макарашвили и Бердзенишвили, материалы не доказывают, что Качарава пытался блокировать входы в здание Парламента или препятствовал полицейским в их освобождении.

Что касается права на справедливое судебное разбирательство, по мнению ЕСПЧ, если представленные материалы не доказывают, что это право было нарушено в отношении Бердзенишвили и Макарашвили, то Качарава это прослеживается противоположное.

По заявлению Страсбургского суда, Городской суд не смог должным образом обосновать административный штраф Качарава. Кроме того, Верховный суд не продемонстрировал, что он надлежащим образом обсудил решение суда первой инстанции.

Протесты в ноябре 2019 г.

В ноябре 2019 года акции протеста последовали за провалом Грузинской мечтой инициированных ею же законодательных изменений по поводу перехода на полностью пропорциональную избирательную систему.

Во время акции протеста 18 ноября правоохранители задержали в общей сложности 37 человек, в том числе Георгия Макарашвили, Зуку Бердзенишвили и Ираклия Качарава, по обвинению в хулиганстве и неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов.

Тогда суд приговорил Макарашвили к 12 суткам, Бердзенишвили к 7 суткам, а Качарави к 4 суткам административного ареста.

