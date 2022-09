7 июня в селе Эргнети недалеко от оккупационной линии Цхинвали состоялось 108-е заседание Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Заявление Миссии Наблюдателей ЕС

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии, которая является софасилитатором встреч МПРИ вместе с ОБСЕ, объявила после встречи, что они приветствовали временное открытие т.н пунктов пропуска во время религиозных праздников в конце июня и августе. Также положительно оценили заявление осетинской стороны о временном открытии двух пунктов пересечения в течение последних 10 дней каждого месяца до конца 2022 года. Они в очередной раз повторили призыв к полному восстановлению свободы передвижения вдоль «административной границы».

Софасилитаторы приняли к сведению готовность участников встречи рассмотреть вопрос о дальнейших шагах в этом направлении. Они обратили внимание на положение населения, пострадавшего от конфликта, и подчеркнули трудности, с которыми они сталкиваются, особенно женщины, дети и пожилые люди.

Софасилитаторы от Миссии наблюдателей ЕС и ОБСЕ Марек Щигель и посол Виорел Мошану также положительно оценили освобождение незаконно задержанных граждан Грузии из оккупированного Цхинвали и призвали к гуманитарному подходу к делам задержанных.

Согласно той же информации, участники встречи обсудили и другие вопросы, оказывающие негативное влияние на граждан, проживающих вблизи линии оккупации, среди которых — образование, продолжающаяся «бордеризация», а также доступ к ирригационной и питьевой воде и др.

Софасилитаторы призвали участников встречи к неконфронтационным действиям. Они также подчеркнули важность использования «горячей линии» для снижения напряженности и укрепления доверия.

Заявление Службы государственной безопасности Грузии

По данным Службы госбезопасности Грузии, представители центральной власти с «особой строгостью» потребовали «безоговорочного и немедленного освобождения» незаконно задержанных лиц.

Согласно той же информации, участники также рассказали о ситуации на территории вокруг села Чорчана Хашурского муниципалитета и оккупированного села Цнелиси. «Представители центральной власти еще раз подтвердили, что стандартный полицейский блокпост, который призван обеспечить безопасную обстановку, продолжит работу в обычном режиме».

«Дискуссия состоялось по вопросам, связанным с увеличением масштабов действующей практики передвижения на т.н. пунктах перемещения. Также обсуждались вопросы, связанные с подачей как питьевой, так и мелиорационной воды в села вдоль линии оккупации», — сообщили в СГБ.

С той же информацией участники также обсудили все важные инциденты и незаконные действия, наблюдавшиеся в оккупированном районе и вдоль линии оккупации со времени предыдущей встречи, в том числе незаконные случаи т.н. «бордеризации», которые «крайне вредят среде безопасности, угрожают безопасности местного коренного населения и ограничивают свободное передвижение вдоль линии оккупации».

Заявление осетинской стороны

По сообщению агентства «Рес», представитель оккупированного Цхинвальского региона Игорь Кочиев заявил, что одной из основных тем обсуждения с осетинской стороны на встрече был вопрос о блокпосте полиции Чорчана-Цнелиси, который является «самым важным» для осетинской стороны.

«Грузинский пост продолжает находиться на югоосетинской территории. Работа в этом направлении ведется, и мы надеемся, что она разрешится в том ключе, которая нам необходима», — сказал он.

Кочиев также добавил, что нарушения цхинвальской «государственной границы» продолжаются, в связи с чем осетинская сторона принимает соответствующие меры. «Бывают нарушения по незнанию, но и целенаправленно тоже», — добавил он.

Следующее заседание МПРИ состоится 10 ноября 2022 года.

