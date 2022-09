23 сентября МВД сообщило, что начальником Департамента полиции региона Кахети назначен полковник полиции Теймураз Каландадзе, ранее занимавший должность начальника Департамента полиции Шида Картли. В Шида Картли его местопреемником стал его заместитель, также полковник полиции Валерий Телия.

Каландадзе сменил Гиоргия Аладашвили на посту директора Департамента полиции Кахети, который 29 августа стал новым государственным поверенным (губернатором) Кахети.

По информации МВД, Теймураз Каландадзе и Валерий Телия имеют многолетний опыт работы в правоохранительной системе. В разные годы они занимали должности начальников подразделений МВД.

По данным СМИ, новоназначенный директор Департамента полиции Кахети является одним из тех, кто участвовал в переговорах с нападавшим в одном из отделений «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября.

