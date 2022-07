Грузия в Докладе США о торговле людьми за 2022 г.

В ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми, который был опубликован 19 июля, говорится, что власти Грузии «продолжают предпринимать серьезные и последовательные усилия» по искоренению торговли людьми.

Согласно документу, Грузия по-прежнему сохраняет свое место в первой группе в трехгрупповой системе, что не означает, что в стране нет проблемы торговли людьми, но свидетельствует о том, что ее правительство прилагает определенные усилия для решения этой проблемы, чтобы соответствовать минимальным стандартам по искоренению торговли людьми.

Согласно докладу, несмотря на воздействие пандемии Ковид-19, в 2021 году правительство Грузии оказало все виды помощи жертвам торговли людьми, в том числе смягчило воздействие пандемии в государственных приютах.

В документе говорится, что власти увеличили количество инспекций труда и дополнительно разработало для них инструкции по выявлению случаев принудительного труда.

Согласно докладу, правительство создало новую мобильную группу и Центр управления кризисными ситуациями в регионе Аджарии, целью которых является выявление детей-жертв торговли людьми. В документе обращается внимание на поправки, внесенные в Уголовный кодекс Грузии, согласно которым МВД было предоставлено право назначать координаторов свидетелей и жертв торговли людьми.

В докладе Госдепартамента США также указываются пробелы, в том числе тот факт, что с 2016 года власти привлекли к ответственности наименьшее количество торговцев людьми и выявили наименьшее количество жертв.

Согласно документу несмотря на то, что полиция устраивала рейды на заведения коммерческого секса, они проводились без четкой стратегии и без выявления потерпевших.

Согласно документу, Грузия является «транзитной страной» для женщин из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, эксплуатируемых в Турции. Кроме того, сексуальная эксплуатация среднеазиатских женщин осуществляется в саунах, публичных домах, барах, стриптиз-клубах, казино и гостиницах Тбилиси и Батуми.

Отмечая отсутствие сообщений о торговле людьми в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, в докладе говорится, что неофициальные данные свидетельствуют о том, что мигранты являются жертвами принудительного труда, в том числе северокорейцы, которые работают в Абхазии и которых, как считается, принуждает работать правительство Северной Кореи.

