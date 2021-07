Грузия в Докладе США о торговле людьми

В ежегодном докладе Государственного департамента США о торговле людьми от 2 июля говорится, что правительство Грузии «продолжало предпринимать серьезные и последовательные усилия» по искоренению торговли людьми.

Согласно документу, Грузия по-прежнему сохраняет свое место в первой группе в трехгрупповой системе, что не означает, что в стране нет проблемы торговли людьми, но указывает на то, что ее правительство прилагает определенные усилия для решения этой проблемы и соответствовать минимальным стандартам по борьбе с торговлей людьми.

Согласно докладу, в 2020 году правительство Грузии судило больше людей, причастных к торговле людьми, и оказало всю возможную помощь жертвам торговли людьми, в том числе, с точки зрения смягчения последствий пандемий в государственных убежищах.

В документе также говорится, что правительство Грузии приняло Национальный план действий и Руководящие принципы на 2021-2022 годы для мобильных групп идентификации по выявлению детей, ставших жертвами торговли людьми, а также создало Инспекцию труда, специальное подразделение которой занимается вопросами принудительного труда.

Согласно документу, правительство Грузии по-прежнему прибегало к усилиям по исполнению закона, в том числе, сохранило специализированные структуры, занимающиеся проблемами торговли людьми.

Однако в докладе говорится, что у Инспекции труда не хватает персонала, ресурсов и тренингов для полного выполнения своих надзорных функций. Согласно документу, хотя правительство соответствует минимальным стандартам, в 2020 году оно начало преследовать меньше подозреваемых и выявило меньше жертв. Кроме того, в Грузии не создана система получения трудовых прав для мигрантов и не создана система лицензирования и мониторинга агентств по трудоустройству.

В доклад говорится, что полиция провела рейды по объектам коммерческого секса без четкой стратегии и идентификации жертв.

Согласно документу, в тбилисских и батумских саунах, публичных домах, барах, стриптиз-клубах, казино и гостиницах сексуальной эксплуатации подвергаются азербайджанские и среднеазиатские женщины. Кроме того, Грузия является «транзитной страной» для женщин из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, которые подвергаются эксплуатации в Турции.

Отмечая отсутствие информации о торговле людьми в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, в докладе говорится, что, по анекдотические доказательства указывают, что мигранты являются жертвами принудительного труда, в том числе северокорейцы, работающие в Абхазии и, вероятно, которых работать вынуждает правительство Северной Кореи.

