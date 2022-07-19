Начато расследование инцидента между депутатами ГМ и основателем ТВ «Пирвели» в Посольстве США

По словам Вато Церетели, 30 июня во дворе Посольства США, где проходило мероприятие, посвященное Дню независимости США, его избили депутаты Грузинской мечты. По его словам, он стоял отдельно, когда к нему направился председатель парламентского Юридического комитета Анри Оханашвили, а за ним последовали еще три депутата от Грузинской мечты — Ираклий Заркуа, Бека Одишария и Леван Мгалоблишвили. «(Оханашвили) сжал мне руку, начал разборки, что-то кричал мне, потом замахнулся второй рукой мне в лицо. Прежде чем я пришел в себя, другой (Мгалоблишвили) также замахнулся рукой. Оба раза попали мне по лицу», — сказал Церетели тогда.

В свою очередь, депутаты Грузинской мечты отвергли обвинения и заявили, что «все было наоборот». Анри Оханашвили заявил в ответ, что Церетели устроил ему «грязную провокацию», на которую «получил ответ, который он заслуживал». То, что в отношении Оханашвили имела место «грязная провокация», повторил также и Ираклий Заркуа. Мгалоблишвили же заявил, что «на такую ​​провокацию всегда будет дан такой адекватный ответ».