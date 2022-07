Начато расследование инцидента между депутатами ГМ и основателем ТВ «Пирвели» в Посольстве США

Генеральная прокуратура Грузии сообщила 19 июля, что начато расследование «фактов насилия и угроз», имевших место 30 июня на территории Посольства США в Грузии с участием депутатов правящей Грузинской мечты и основателя телекомпании «Пирвели» Вато (Вахтанг) Церетели.

По словам Вато Церетели, 30 июня во дворе Посольства США, где проходило мероприятие, посвященное Дню независимости США, его избили депутаты Грузинской мечты. По его словам, он стоял отдельно, когда к нему направился председатель парламентского Юридического комитета Анри Оханашвили, а за ним последовали еще три депутата от Грузинской мечты — Ираклий Заркуа, Бека Одишария и Леван Мгалоблишвили. «(Оханашвили) сжал мне руку, начал разборки, что-то кричал мне, потом замахнулся второй рукой мне в лицо. Прежде чем я пришел в себя, другой (Мгалоблишвили) также замахнулся рукой. Оба раза попали мне по лицу», — сказал Церетели тогда. В свою очередь, депутаты Грузинской мечты отвергли обвинения и заявили, что «все было наоборот». Анри Оханашвили заявил в ответ, что Церетели устроил ему «грязную провокацию», на которую «получил ответ, который он заслуживал». То, что в отношении Оханашвили имела место «грязная провокация», повторил также и Ираклий Заркуа. Мгалоблишвили же заявил, что «на такую ​​провокацию всегда будет дан такой адекватный ответ». Основатель ТВ «Пирвели» говорит, что его избили депутаты от Грузинской мечты

По заявлению прокуратуры, дело расследуется по статьям 126 (насилие) и 151 (угроза) УК Грузии.

По данным следственного органа, Вато Церетели обратился в прокуратуру с заявлением о предполагаемом насилии в отношении него. Со своей стороны депутат Анри Оханашвили обратился в прокуратуру по поводу предполагаемых угроз со стороны Вато Церетели. Депутат Леван Мгалоблишвили также подал заявление о возможном насилии в отношении него.

В то же время, по утверждению прокуратуры, в ноте, поступившей в Генеральную прокуратуру 15 июля, Посольство США выразило готовность сотрудничать с соответствующими ведомствами в расследовании инцидента, произошедшего 30 июня на его территории. «Получив ноту, прокуратура Грузии начала расследование уголовного дела», — говорится в сообщении ведомства.

Материал будет обновляться…

