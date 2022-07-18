Оппозиция и сектор НПО комментируют отказ ГМ от участия во внеочередном заседании
Отказ Грузинской мечты принять участие во внеочередном заседании Парламента, которое было созвано президентом на 18 июля, подвергся критике со стороны оппозиции и неправительственного сектора.
Депутат от Единого национального движения Леван Бежашвили в беседе с журналистами заявил, что, не придя на внеочередное заседание, Грузинская мечта отказывается выполнять рекомендации из 12 пунктов, выданные Еврокомиссией.
На заявление Грузинской мечты о том, что большая часть вопросов, предложенных оппозицией, даже не обсуждалась в комитетах, Бежашвили ответил, что можно было обсудить ряд вопросов сегодня, а в ближайшие дни назначить внеочередное заседание, но Бюро отказалось сделать это в нарушение Конституции. «Практически этим нам отказывают в европейской перспективе Грузии», — заявил он.
Депутат от партии Стратегия Агмашенебели Георгий Вашадзе отметил, что сегодня на глазах у граждан и западных партнеров Грузинская мечта потерпела «стратегическое» поражение. «Запертая дверь (зала пленарных заседаний) — это символ того, как они хотят забаррикадировать перспективу Грузии и не дать ЕС заглянуть в Грузию, оставив нас один на один с Россией», — сказал он журналистам.
По словам депутата от партии «За Грузию» Михаила Даушвили, первое, что мы увидели в решении Грузинской мечты, это то, что они вообще не уважают институт президента. Подчеркнув, что внеочередная сессия стала бы шагом к деполяризации и европейской интеграции, Даушвили отметил, что правящая партия объявила бойкот своим гражданам и стране.
По его словам, запертая дверь зала заседаний является символом борьбы, которую Грузинская мечта «развязала» против национальных интересов Грузии. «Мы это так не оставим и обязательно победим», — подчеркнул он.
По словам депутата от «Лело» Давида Усупашвили, аргумент правящей партии о том, что у нас нет в повестке дня вопросов для начала внеочередной сессии, неверен, поскольку «можно открыть заседание в рамках внеочередной сессии и продолжить работу в комитетах».
«Задача Грузинской мечты не в том, чтобы интегрировать нашу страну в Евросоюз. Они делают все, чтобы этого не произошло, и в то же время пытаются сделать это так, чтобы обвинить либо оппозицию, либо сам Евросоюз», — заявил независимый депутат Шалва Шавгулидзе.
Комментарий НПО «Международная прозрачность – Грузия»
«Мы призываем членов парламентского большинства обсудить вопросы, определенные внеочередной сессией, на заседаниях комитетов, принять участие во внеочередном пленарном заседании и поддержать законодательные изменения, которые будут продвигать нашу страну по пути интеграции в Евросоюз», — заявила сегодня неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия».
Оценив созыв внеочередной сессии как «шаг к преодолению политической поляризации», организация призвала правящую партию «не отказываться от конструктивного сотрудничества, способствовать восстановлению доверия».
По мнению организации, «правящая партия обязана способствовать уменьшению поляризации, не только предлагая оппозиции сотрудничество в установленном ею формате, но и подтверждать волю к выполнению требований ЕС, приняв конкретные изменения».
В организации не заявляют, что отказ от внеочередной сессии будет воспринят как отказ от сотрудничества и осуществления реальных изменений.
По теме:
- Президент Зурабишвили созвала внеочередное заседание Парламента
- Парламентская оппозиция просит президента созвать внеочередное заседание Парламента
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)