Премьер Грузии встретился с президентом ЕСПЧ

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вчера в Тбилиси встретился с президентом Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Робертом Спано, с которым обсудил вопросы сотрудничества между судебной системой Грузии и Страсбургским судом.

После встречи президент ЕСПЧ заявил, что «очень важно, что нам была предоставлена ​​возможность посетить Грузию, чтобы обсудить события последнего времени и подтвердить судебной системе Грузии и властям Грузии, что ЕСПЧ и Совет Европы продолжают двигаться вперед по пути расширения сотрудничества и поддержки».

«Все это происходит в очень важное время, когда президент ЕСПЧ и национальный судья получили возможность приехать в Грузию», — добавил Спано.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, на встрече стороны подчеркнули «историческое решение Европейского суда по правам человека, подтвердившее оккупацию и эффективный контроль Россией в отношении Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии». Согласно той же информации, Ираклий Гарибашвили «еще раз подтвердил приверженность правительства Грузии мирной политике урегулирования конфликта».

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, стороны также обсудили проводимую реформу правосудия. Премьер-министр отметил, что «в результате реформ, проведенных в суде за эти годы, достигнут значительный прогресс, однако этого недостаточно, и процесс реформ продолжается».

Незадолго до визита Роберта Спано Еврокомиссия представила Грузии 12 рекомендаций для получения страной статуса кандидата в члены ЕС, одна из которых призывает власти Грузии принять закон, согласно которому грузинские суды будут проактивно учитывать решения Европейского суда по правам человека в своих решениях.

На встрече, состоявшейся в Администрации правительства, присутствовали судья Страсбургского суда Ладо Чантурия, руководитель Секретариата Пятой секции Виктор Соловейчик, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и глава Администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе.

