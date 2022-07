Планы на будущее проевропейской кампании и ответ Грузинской мечты

Акция протеста, организованная гражданскими активистами, закончилась утром 4 июля. Правящая партия продолжает отказываться удовлетворить главное требование протестующих о формировании «технического» правительства, которое руководило бы страной на пути получения статуса кандидата в члены ЕС.

На этом фоне организаторы протеста намерены продолжить борьбу. Один из организаторов акции Шота Дигмелашвили призвал участников митинга: «Давайте, будем собираться и максимально будем беспокоить правительство». Другой активист Дачи Имадедзе заявил, что следующие дни будут посвящены «восстановлению сил и стратегическим целям, что означает, прежде всего, превращение народного движения в еще более народное».

Имадедзе пообещал, что в Тбилиси и регионах пройдут встречи, чтобы «следующий протест — будет ли он в форме акции или в другой форме — был сильнее и острее».

Вчерашний митинг, третий с начала протеста, которые проходят в Тбилиси за последние две недели под лозунгом «Домой в Европу». Прошедшая 3 июля акция казалась немногочисленной небольшим по сравнению с митингами 20 и 24 июня, хотя на проспекте Руставели, перед зданием Парламента, и в этот день вышли десятки тысяч человек.

Поздним вечером 3 июля, после акции протеста сначала у здания Парламента и митинга части протестующих у головного офиса Грузинской мечты, все протестующие направились в сторону здания Канцелярии правительства и ночь провели там. Они планировали сорвать заседание правительства, запланированное премьер-министром Ираклием Гарибашвили на понедельник в 11:00. Несмотря на предупреждения полиции о том, что их либо разгонят, либо задержат, заседание правительства в итоге было проведено позже, а участников протеста разогнали.

После масштабного митинга 24 июня гражданские активисты и оппозиционные партии отправились за поддержкой в ​​регионы. Несколько их мероприятий были сорваны агрессивными, а в некоторых случаях и насильственными группами. По словам активистов, эти группы управлялись местными сторонниками правящей партии и представителями местного самоуправления.

Среди участников митинга 3 июля было заметно некоторое разочарование, что акция не может завершиться конкретными результатами или планом действий. Однако стоит отметить, что 3 июля несколько неправительственных организаций разработали подробный план действий по выполнению 12 рекомендаций/приоритетов Еврокомиссии для получения страной статуса кандидата в члены ЕС.

Правящая Грузинская мечта отвечает протестующим и критикует НПО

Лидеры Грузинской мечты расценили митинг 3 июля как провал гражданской мобилизации. Председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе заявил, что «Национальное движение и его сателлиты не имеют никаких ресурсов для организации беспорядков и революций в Грузии».

На проведенном 4 июля брифинге Кобахидзе отметил, что «для радикальной оппозиции тема кандидатства в члены ЕС была всего лишь надуманным прикрытием, а на самом деле они пытались использовать эту тему для достижения своей узкополитической цели — свержения власти и повторного захвата власти в свои руки».

Председатель правящей партии также отметил, что «вчера была окончательно стерта даже формальная граница между Национальным движением и богатейшими НПО, действующими в Грузии». Кобахидзе также подверг критике оппозицию и отметил, что она «в очередной раз показала свою истинную антигосударственную сущность».

Кобахидзе также подверг критике план, предложенный неправительственными организациями, и подчеркнул, что «их действия ни в коем случае не могут быть для нас поводом для отклонения от плана». По его словам, Грузинская мечта «досконально выполнит каждый пункт, для чего будут предприняты все необходимые шаги в надлежащем формате и в надлежащие сроки».

«Те, кто действительно заинтересован в реализации воли 85% населения Грузии, интеграции Грузии в Евросоюз и принятии нашей страной статуса кандидата, естественно, будут активно участвовать в реализации этого плана», — добавил председатель правящей партии.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили также раскритиковал неправительственные организации и назвал их «организациями с собственной повесткой дня», которые «действительно не имеют связи с гражданским обществом».

«Печально, что сектор, который строился годами, так внезапно рухнул, потому что они не смогли отказаться от собственных политических претензий и напрямую подключились к политике», — сказал Папуашвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)