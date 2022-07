Видение гражданского сектора по получению Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Группа местных неправительственных организаций разработала подробный план действий по выполнению 12 рекомендаций/приоритетов Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС. Перед этим, за несколько дней до этого, правящая партия Грузинская мечта также представила план реализации рекомендаций.

В отличие от плана правящей партии, 22 неправительственные организации отмечают, что важные законодательные и регулирующие предложения, которые соответствуют намеченным Евросоюзом для Грузии целей, уже разработаны или инициированы в виде проектов в Парламенте. По их словам, в большинстве случаев нужна добрая политическая воля правящей партии для того, чтобы процесс продвигался вперед гораздо быстрее, чем это предполагает план Грузинской мечты.

Ниже приведены 12 шагов, необходимых для получения страной статуса кандидата в члены ЕС, которые были разработаны неправительственными организациями:

Решение вопроса политической поляризации: НПО считают, что основные шаги для достижения этой цели прописаны в Соглашении от 19 апреля 2021 г., которое правящая партия отказывается выполнять, в чем обвиняет оппозицию. По Соглашению от 19 апреля, посты председателей 5 комитетов в Парламенте должны занимать представители оппозиции; Кроме того председателем одной из постоянных парламентских делегаций должен быть член парламентской оппозиции. Законодательный пакет уже подготовлен, и для его принятия необходимо 76 голосов. В настоящее время правящая партия имеет 81 депутата в Парламенте. Законопроект может быть принят в течение 6 недель по стандартной процедуре или в течение одной недели по ускоренной процедуре. Подотчетность, демократический надзор и устранение недостатков избирательного процесса: а) Конституционные поправки, касающиеся избирательной системы, уже приняты Парламентом в первом чтении. Требуются еще два слушания. В случае созыва внеочередной сессии процесс может быть завершен за 2 недели, а для принятия изменений потребуется 113 голосов; б) Принятие поправок в Избирательный кодекс согласно Соглашению от 19 апреля, которые уже разработаны организациями гражданского общества, и в случае согласия правящей партией, будет возможно принять их в срок от 1 до 6 недели; в) Парламентское большинство должно взять на себя обязательство, чтобы следующий председатель ЦИК и профессиональные члены были назначены двумя третями голосов Парламента, чтобы добиться политической деполяризации и доверия к избирательному процессу. Стратегия реформы правосудия и план действий на период после 2021 года: а) Новая стратегия судебной реформы и план действий должны быть разработаны с участием народного защитника и представителей гражданского общества. Авторы утверждают, что реализация плана может быть начата за один месяц; б) Реализация реформы Высшего совета юстиции требует пересмотра системы отбора и назначения судей и усиления принципа консенсуса при назначении судей Верховного суда. Законодательный путь прост, и если будет инициирована поправка к Закону о судах общей юрисдикции, она может быть принята за шесть недель по стандартной процедуре и за одну неделю по ускоренной процедуре; в) Оставшиеся вакансии пяти членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, могут быть заполнены в месячный срок, если правящая партия готова избрать кандидатов на конкурсной основе. Кандидаты избираются не менее чем 3/5 (90 голосов) от полного состава Парламента; г) пересмотр принятых решений о назначении судей Верховного Суда, что требует создания многопартийной парламентской комиссии, для инициирования которой требуется 30 голосов и 37 голосов для утверждения; д) Внесение изменения в порядок назначения генерального прокурора, которое должно быть основано на уже инициированном в Парламенте пакете изменений, который не был поддержан правящей партией. Включая обязательные публичные слушания, процесс занимает 10 недель; е) Принятие поправок в законодательство для реализации решения Конституционного Суда об общих судах – проект уже инициирован, но рассмотрение законопроекта приостановлено. Принятие законопроекта займет 6 недель по стандартной процедуре и 1 неделю по ускоренной процедуре. Укрепление антикоррупционных структур: в Парламенте уже инициирован законопроект, который объединит три антикоррупционных департамента, разбросанных по разным ведомствам. Его принятие требует поддержки правящей партии. Кроме того, следует изменить порядок назначения главы Специальной следственной службы и главы Службы защиты персональных данных, а назначение кандидатов Парламентом должно основываться на политическом консенсусе. «Деолигархизация»: НПО утверждают, что выполнение всех остальных условий списка из 12 пунктов должно автоматически привести к снижению олигархического влияния на демократические институты. Усиление борьбы с организованной преступностью: По заявлению организаций, правоохранительные органы обладают соответствующими возможностями и ресурсами, а также правовой базой для эффективного решения проблем, связанных с организованной преступностью. По их мнению, это состояние требует улучшения практики. Свободная и плюралистическая медиасреда: НПО заявляют, что власти должны положить конец текущим расследованиям и преследованию критически настроенных СМИ. По их словам, президент должен помиловать руководителя телекомпании «Мтавари архи» Нику Гварамия, что может быть сделано в любое время. Прокуратура должна провести беспристрастное, эффективное и своевременное расследование в отношении организаторов и исполнителей насилия в отношении представителей СМИ 5-6 июля 2021 года, что может быть выполнено в течение 3 месяцев. Кроме того, Парламент на основе широкого консенсуса должен обеспечить гармонизацию нормативных актов, регулирующих работу СМИ, с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах, что должно быть осуществлено на основе консенсуса и при вовлеченности журналистов. Эти действия могут быть завершены в течение двух месяцев. Защита прав уязвимых групп: по мнению авторов, преступления, совершенные 5 июля 2021 года по дискриминационным мотивам, должны быть тщательно расследованы. По их мнению, необходимо принять национальную правозащитную стратегию и соответствующий план действий, который охватят разработку эффективной политики противодействия насильственному экстремизму, в том числе проведение информационно-просветительской кампании. Такая стратегия может быть разработана в течение двух месяцев. Повышение гендерного равенства и искоренение насилия в отношении женщин: для этого требуется, чтобы законодательство соответствовало Стамбульской конвенции; Необходимо утвердить новый план действий по борьбе с гендерным насилием и насилием в семье и отменить требование о статусе жертвы для доступа к услугам, что может быть реализовано в течение трех месяцев. Вовлечение гражданского общества в процесс принятия решений: формат партнерства открытого управления должен стать более эффективным, а предложения гражданского общества должны учитываться. Кроме того, правительству следует обеспечить вовлечение гражданского общества в процесс разработки стратегических документов и планов их действий, что можно выполнить в любой момент. Проактивное принятие во внимание решений Европейского суда по правам человека грузинскими судами: С этой целью Высший совет юстиции должен разработать руководящие принципы для общих судов Грузии, что может быть сделано в течение месяца или меньше. Выдвижение независимого кадра в качестве народного защитника: кандидат должен быть согласован в ходе многопартийных консультаций. Назначение должно быть произведено при двусторонней поддержке в Парламенте (большинство оппозиции также должно поддержать назначение).

В список организаций-подписантов входят: Фонд «Открытое общество», Международное общество за справедливые выборы и демократию, «Международная прозрачность – Грузия», Институт развития свободы информации, Ассоциация молодых юристов Грузии, Права Грузия, Фонд развития медиа и другие. Подробный список смотрите по этой ссылке

