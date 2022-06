Заявление Гарибашвили о НАТО вызвало недовольство

Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что Грузия должна решить вопрос территориальной целостности до вступления в НАТО, вызвало недовольство.

«Мы не наивные. Мы понимаем, что у Грузии есть проблемы. Мы должны сначала решить их, а потом стать членом НАТО. Таково мнение наших европейских и натовских партнеров», — заявил премьер-министр Грузии, выступая на Катарском экономическом форуме 21 июня.

Подчеркнув мотивацию и «готовность» правительства Грузинской мечты по вступлению в альянс, он отметил, что «все зависит не только от нашей воли. Членство в НАТО требует консенсуса всех государств-членов».

Премьер-министр также заявил, что 80% грузин поддерживают евроатлантическую интеграцию, тогда как большинство Грузинской мечты в 2017 году приняло конституционные изменения, где евроатлантический курс был определен как внешнеполитический курс Грузии.

«Это было в то время, когда я первый раз занимал пост премьер-министра в 2015 году, когда мы открыли совместный учебный центр с НАТО. Тогда в Тбилиси находился генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Поэтому это четкая демонстрация нашего очень тесного сотрудничества», — заявил он.

На вопрос модератора, доверяет ли он президенту России Владимиру Путину, отношения с которым необходимы для решения территориальных вопросов Грузии, Гарибашвили сказал: «В 2008 году у нас была полномасштабная война. В 1990-е годы, когда Грузия восстановила свою независимость, мы пережили две войны в регионах Абхазии и Южной Осетии… Русские помогали этим сепаратистским группировкам 30 лет назад».

«За последние 30 лет мы трижды воевали против России. Таким образом, политика нашего правительства заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета путем мирных переговоров», — сказал Гарибашвили.

На вопрос, заданный повторно, доверяет ли он Путину, если последний скажет даст слово — премьер-министр Грузии ответил: «У нас не было никаких контактов с тех пор, как мы пришли к власти в 2012 году. Политические консультации не проводились. У нас только экономические и торговые отношения. Это реальность, в которой мы живем».

Реакция оппонентов

Представитель партии «За Грузию» Кахабер Кемоклидзе, который ранее был сотрудником Службы безопасности, а также главой Администрации правительства, отметил, что заявление премьер-министра является «очень вредоносным» и «подарком для России».

Кемоклидзе написал в Facebook, что «на самом деле должно быть наоборот! Мы не должны решить вопрос территориальной целостности сначала (это невероятно сложный и долгий путь), сначала мы должны полностью интегрироваться в евро- и евроатлантические структуры».

«Это тектонически увеличивает темпы развития страны и степень привлекательности. Последнее станет главным определяющим фактором в восстановлении территориальной целостности», — сказал он.

Бывший заместитель министра иностранных дел и бывший вице-спикер Серги Капанадзе написал в Twitter, что Ираклий Гарибашвили, по сути, «отказывает НАТО, заявляя, что Грузия должна сначала решить свои территориальные проблемы, а затем вступить».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)