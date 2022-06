Работники «Боржоми» завершили забастовку

Работники завода компании по производству минеральной воды «Боржоми» прекратили трехнедельную забастовку 21 июня после того, как новый процесс медиации с руководством компании при посредничестве правительства завершился достижением соглашения.

Объявлению забастовки предшествовала безвозмездная передача части акций компании правительству Грузии со стороны «IDS Borjomi International». В результате сделки российский олигарх Михаил Фридман, который оказался мишенью международных санкций, введенных против России, потерял контрольный пакет акций в компании.

Директор «IDS Borjomi Georgia» Мераб Ахметели заявил, что после недавних изменений в структуре акционеров «компания получила больше возможностей для принятия позиции работающих сотрудников. Обе стороны уступили в определенных вопросах, и мы, наконец, достигли соглашения».

Государственный поверенный (губернатор) в регионе Самцхе-Джавахети Бесик Амиранашвили, который участвовал в процессе посредничества, отметил, что «абсолютно все вопросы были согласованы как администрацией завода, так и персоналом». «Можно сказать, что завтра, послезавтра завод начнет уже функционировать», — добавил он.

Представитель Профсоюза «Лабори» Георгий Диасамидзе, который представлял интересы около 400 бастующих работников «Боржоми» в процессе посредничества, заявил, что работодатели «уступили многое» и что работники также пошли на уступки. «В целом договоренность, которая сегодня оформляется, отражает (проблемные) вопросы работников», — добавил он.

Интернет-издание «Нетазети» цитирует Диасамидзе, заявившего, что всем 49 уволенным из компании «Боржоми» сотрудникам было предложено вернуться, но те, кто «больше не захотел работать, получили шестимесячную компенсацию».

Сотрудники «Боржоми» объявили забастовку 31 мая после того, как первоначальный 21-дневный процесс посредничества закончился неудачей.

Бастующие требовали восстановления на работе 49 сотрудников, уволенных в результате реорганизации, выплаты просроченной заработной платы, а также заключения бессрочных контрактов, заключения коллективного договора, искоренения шантажа, угроз и принуждения.

