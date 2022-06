Реакция оппозиции на масштабный митинг 20 июня

20 июня десятки тысяч граждан вышли на улицы в поддержку вступления Грузии в Евросоюз и против политики правительства Грузинской мечты. Акция под лозунгом «Домой в Европу» была организована гражданским движением «Позор». 17 июня Европейская комиссия рекомендовала Совету Евросоюза дать Грузии европейскую перспективу, но также предложила предоставить стране статус кандидата в члены ЕС после того, как она будет соответствовать ряду критериев. Совет ЕС, т.е. национальные правительства государств-членов примут окончательное решение 23-24 июня.

Ниже приведены комментарии представителей оппозиции на акцию 20 июня:

Акакий Минашвили – Единое национальное движение: «Вчера был очень важный день в истории Грузии, потому что грузинский народ, граждане Грузии, люди разных политических вкусов и подходов выразили позицию, что Грузия должна быть частью европейской семьи… Вчера наши граждане зафиксировали, что в руках этой власти эта цель не может быть достигнута, потому что во власти Грузии есть олигарх и главное требование от наших европейских друзей — это деолигархизация…».

Давид Усупашвили — Лело за Грузию: «Вчера на (проспекте) Руставели стоял не ресурс оппозиции, а ресурс Грузии, ресурс страны, нации, государства, людей, которые очень твердо, без всяких вопросов стоят на позиции, что Грузия должна быть свободной, Грузия должна быть безопасной и успешной. Всего этого можно добиться за счет тесной интеграции с Европой… Теперь, если эта власть не глуха и слепа, она должно увидеть и учитывать многое, что говорят эти люди».

Гиорги Вашадзе – Стратегия Агмашенебели: «… Это был общенациональный мирный манифест и послание всему миру о том, что Грузия никогда не отойдут от пути европейской интеграции… Грузинский народ вернет их (власть) в ту реальность, в какой реальности она должны быть. Вчера было собрание граждан Грузии, патриотов, смелых людей».

Ана Бучукури – За Грузию: «Очевидно, Грузинская мечта не может учиться на своих ошибках. Вчера (Каху) Каладзе весь день вынуждали говорить, будто на митинг собираются «националы». Хочу сказать Грузинской мечте, что чем чаще будут повторять и особенно молодых людей называть «националами», это будет фатальной ошибкой именно для них, как для политической организации».

