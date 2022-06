Министр обороны Грузии встретился с Йенсом Столтенбергом

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в рамках Мминистериала обороны НАТО в Брюсселе.

По сообщению Министерства обороны Грузии, стороны обсудили ситуацию в регионе в свете продолжающейся войны на Украине, углубление практического сотрудничества НАТО-Грузия, а также усиление устойчивости и обороноспособности Грузии.

Согласно той же информации, стороны также говорили о «документе поддержки, ориентированной на потребности», который направлен на развитие приоритетных отраслей в сфере обороны.

Стороны также обсудили важность расширения участия Североатлантического союза в оказании практической помощи и укреплении безопасности на Черном море в рамках Существенного пакета НАТО-Грузия.

Встречи с коллегами

По сообщению Министерства обороны Грузии, Джуаншер Бурчуладзе встретился со своими финским и шведским коллегами — Анти Кайконеном и Питером Хулквистом — для обсуждения растущих угроз и рисков в регионе Южного Кавказа на фоне продолжающихся боевых действий в Украине и сложной обстановки в плане безопасности.

«В этом контексте Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул важность вовлеченности Запада», — говорится в сообщении.

Министр обороны Грузии также встретился со своими турецким и болгарским коллегами Хулуси Акаром и Драгомиром Заковым. По данным Минобороны Грузии, основной темой обсуждения на встрече стала ситуация с безопасностью в Черноморском регионе на фоне российской агрессии в Украине.

В ходе встречи со своим турецким коллегой Джуаншер Бурчуладзе проинформировал его о реформах, проводимых Министерством обороны, а также «рассказал о вкладе Турции в реализацию инициатив Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), политической и практической поддержке и сотрудничестве в области военного образования».

Джуаншер Бурчуладзе обсудил с министром Заковым вопросы сотрудничества в сфере обороны, включая многонациональные военные учения, а также поддержку обучения и образования грузинских военных.

В ходе своего визита в Брюссель Джуаншер Бурчуладзе также встретится со своими голландским, немецким и литовским коллегами.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)