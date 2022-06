Президенты Грузии и Италии обсудили в Риме заявку на членство в ЕС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находится с визитом в Риме, где 7 июня встретилась со своим итальянским коллегой Серджо Маттарелла, с которым обсудила заявку Грузии на вступление в Евросоюз и агрессию России против Украины.

На совместном брифинге после встречи президент Зурабишвили подчеркнула, что Италия «является одной из европейских стран, которая самым решительным образом поддерживает интеграцию Грузии и поддерживает нас на этом сложном, но очень важном пути».

По ее словам, поддержка Италией и Европой заявки страны «для 88% населения Грузии, выступающего за интеграцию Грузии, будет справедливым решением».

По словам президента Грузии, это «будет одним из символов ее возвращения в Европу, это будет признанием возвращения Грузии в европейскую семью и того, что ее место там».

«Это будет еще одним подтверждением того, что у Грузии есть европейское и демократическое будущее», — сказала Зурабишвили, — «Мы также знаем, что Грузия несет большую ответственность за это будущее, и если процесс интеграции ускорен, то и наш процесс реформ должен быть ускорен, и не должно быть никаких задержек в связи с ним», — добавила она.

Президент Грузии также говорила о «жестокой российской агрессии» против Украины. «Эта российская агрессия может продолжаться в различных формах, но она уже потерпела неудачу, потому что она была встречена Европой трезво и сплоченно, как никогда раньше, а решения, принятые Европой, тверды и их будет нелегко изменить», — отметила президент.

По ее словам, Грузия неоднократно подвергалась подобной агрессии — в 1921, 1991 и 2008 годах.

Президент Грузии также заявила, что она и ее коллега обсудили «безальтернативный путь» отношений с НАТО. «Италия поддерживает нас — будь то участие в учениях, сотрудничество в различных миссиях или поддержка нас в НАТО», — сказала она.

Говоря о вопросах безопасности, Зурабишвили заявила, что у Грузии и Италии общее мнение о том, что ЕС должен сформулировать стратегию по поддержанию стабильности и мира в Черноморском регионе.

В то же время президент также говорила о «многовековых отношениях между нашими двумя культурами и цивилизациями».

По словам президента Матарелла, Италия поддерживает европейский курс Грузии

«Грузия, имеющая многовековую историю, внесла свой вклад в великую семью европейской цивилизации, и поэтому вполне естественно, что сегодня она хочет стать полноправным членом Европейского союза. Италия поддерживает европейский курс Грузии», — сказал Матарелла, — «Мы ожидаем необходимых шагов от Еврокомиссии».

По его словам, партнерство между ЕС и Грузией требует большего внимания, поскольку война России против Украины будет иметь «серьезные последствия для Восточного соседства».

Президент Италии также отметил, что стабильность и безопасность Черного моря и Южного Кавказа волнуют не только Грузию, но «всех, поскольку они привлекают внимание всего международного сообщества».

Говоря об агрессии против Украины, итальянский президент также напомнил об августовской войне 2008 года и оккупации Абхазии и Цхинвальского региона.

Он подтвердил поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Грузии и подчеркнул важность «конструктивных переговоров» в рамках Женевских международных дискуссий.

Президент Матарелла отметил, что Тбилиси и Рим разделяют общее видение «ценностей, на которых должно основываться международное сообщество: отказ от войны, мирное сосуществование народов и уважение суверенитета и границ».

Визит президента Зурабишвили в Италию

В ходе визита в Италию президент Грузии также встретится с премьер-министром Марио Драги, спикером Сената Марией Элизабетт Альберти Казеллати и спикером Палаты депутатов Роберто Фико.

В состав делегации президента Грузии входят заместитель министра иностранных дел Хатуна Тортладзе и депутат от Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по делам диаспоры Бека Одишария.

Как сообщили в Администрации президента Грузии, это первый официальный визит президента Грузии в Италию за последние 25 лет.

