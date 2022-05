Политики прокомментировали арест Ники Гварамия

Оппозиционные политики обвинили правящую партию в политически мотивированном преследовании в связи с вынесением приговора одному из основателей телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, которому суд избрал 3,5 года лишения свободы.

Отвергнув обвинения, депутат от Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе заявил, что вопрос действительно является «политически чувствительным» из-за деятельности Ники Гварамия, но это не означает, что кто-либо должен говорить о «политическом преследовании».

«Если есть преступление, независимо от того, политик это или кто бы то ни было, ответственность, конечно, лежит на всех», — сказал он журналистам.

По словам Сарджвеладзе, руководители телекомпаний «Мтавари архи», «Формула» и «Пирвели» «каким-то образом» связаны с властями Единого национального движения, в период правления которого, «кстати, за преступления такой тяжести могли отправить в Сибирь».

Оппозиция осуждает арест Ники Гварамия

По заявлению председателя Единого национального движения Ники Мелия, Ника Гварамия является жертвой основателя Грузинской мечты и «олигарха» Бидзины Иванишвили.

По его словам, сейчас, когда «борешься за правовое возвращение захваченного государства», настало время консолидации и мобилизации сил.

«Но цель настолько велика, чтобы мы окончательно стали полноправными членами свободного мира, что ради этой цели, да, стоит пожертвовать и самым дорогим, что есть у человека, и чем он можем пожертвовать», — подчеркнул Ника Мелия.

По мнению партии «Лело», решение властей об аресте Ники Гварамия «является прямым сигналом к ​​установлению тотального контроля над свободными СМИ».

«У властей есть нетерпимость к критически настроенным СМИ, властей пугает плюрализмом СМИ», — заявила партия.

По заявлению Лело, сегодняшнее «незаконное решение является серьезным препятствием в борьбе на пути к членству в ЕС».

Лидер партии Стратегия Агмашенебели Гиорги Вашадзе подчеркнул, что дело Ники Гварамия «от начала до конца политически мотивировано», а его арест является «абсурдом».

Он подозревает, что власти Грузинской мечты будут использовать этот вопрос для торга с западными партнерами.

Однако депутат предположил, что правящей команде «придется в ближайшее время предпринять очень конкретные шаги, потому что общественность увидит, что они полностью сбились с пути западной и евроатлантической интеграции».

По словам председателя Европейской Грузии Гиги Бокерия, правящая команда пыталась «продемонстрировать силу» и «посеять отчаяние» внутри страны, арестовав Нику Гварамия. «Страна движется в противоположном от свободы направлении… в сторону консолидации путинистского, олигархического, авторитарного режима», — добавил он.

