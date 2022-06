Саакашвили призывает ЕС предоставить Грузии статус кандидата

Находящийся в тюремном заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает Евросоюз предоставить Грузии статус кандидата «сейчас и без колебаний, поскольку этот статус станет преобразующей силой и инструментом перемен».

В статусе, опубликованном в Facebook от 7 июня, Саакашвили, который занимает пост в Украине, также призвал Евросоюз предоставить Украине статус кандидата.

«Сейчас я несправедливо нахожусь в заключении, но обе мои родины, Украина и Грузия, имеют шанс стать кандидатами на членство в ЕС», — написал экс-президент.

Михаил Саакашвили также просит ЕС «не оставлять нас в постсоветском болоте и в темноте по ту сторону железного занавеса».

«Сейчас не время для подробностей, даже если речь идет о моем нахождении в плену и угрозе моему здоровью. Последнее ничто по сравнению с величайшим историческим вызовом и обещанием, которому я посвятил всю свою сознательную жизнь», — сказал он.

