«Роснефть» выходит из долей крупной нефтяной компании в Грузии

Российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» продал 49% акций зарегистрированной на Кипре компании Petrocas Energy Group. Последняя владеет сетью заправок Gulf в Грузии и управляет нефтяным терминалом в Поти.

Сделка завершилась 23 мая, и Petrocas Energy Group заявила, что акции перешли ее управляющему партнеру-основателю и генеральному директору Иване Накаидзе. Большей частью акций в компании владеет российский магнат грузинского происхождения Давид Якобашвили.

После того, как сделка, оформленная 11 мая, была закрыта, два представителя «Роснефти» в Petrocas Energy Group ушли в отставку.

Выход «Роснефти» из долей происходит на фоне растущих трудностей в российском государственном нефтяном секторе, который пострадал от санкций против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Роснефть» приобрела 49% акций в 2014 году.

Petrocas Energy Group основала компанию Gulf Georgia в Грузии в ноябре 2010 года после получения лицензии на эксплуатацию от Gulf Oil International. Gulf Georgia владеет около 150 АЗС в Грузии, в том числе 43 в Тбилиси.

В то же время зарегистрированная на Кипре компания появилась в управлении терминалом в Поти с 2011 года.

Petrocas Energy Group осуществляет логистические операции, операции по заправке авиатопливом и его перевозки из Каспийского моря через черноморские коридоры в Европу.

