Российский ведущий обвиняет Гаглоева в защите интересов Грузии и США

Заявление российского ведущего Сергея Карнаухова о том, что новый лидер Цхинвальского региона/Южной Осетии Алан Гаглоев защищает интересы Грузии и США, вызвало разногласия в оккупированном регионе.

На эту тему российский ведущий говорил в своей программе «Лабиринт Карнаухова», которая вышла в эфире на канале «Соловьев Live» 31 мая.

По словам Карнаухова, Гаглоев лоббировал открытие пунктов пересечения между оккупированным регионом и остальной Грузией, «там долго работал блокпост, который пропускал, фактически, была дыра, пропускал агентуру грузинскую, которая вербовала в приграничных сёлах Южной Осетии лидеров общественных мнений».

Он раскритиковал Гаглоева за приостановку референдума о присоединении к России. «если в ближайшие там два-три дня президент Южной Осетии не объяснит, что значит его отказ от присоединения к России, то это вызовет массовые беспорядки в Южной Осетии», — сказал Карнаухов.

До того, как стать телеведущим, Карнаухов занимал пост заместителя губернатора Кировской и Калининградской областей. Сообщается, что он является одним из инициаторов дела «Кировлеса» против лидера российской оппозиции Алексея Навального.

Ответ «КГБ» Цхинвали

«Комитет государственной безопасности» оккупированного региона с обеспокоенностью отреагировал на обвинения, заявив, что «данное высказывание не только не соответствует действительности, но и идет вразрез с союзническими отношениями между Южной Осетией и Россией».

В заявлении, опубликованном 3 июня, «КГБ» региона заявил, что не располагает никакой информацией о связях Гаглоева с грузинскими или иностранными спецслужбами, добавив, что Гаглоев начал свою карьеру в «КГБ» Южной Осетии.

В «КГБ» также отметили, что Гаглоев является старшим офицером запаса «КГБ» и активным участником августовской войны 2008 года, в ходе которой «семья действующего президента понесла тяжелые потери».

««Учитывая тесное взаимодействие КГБ Южной Осетии с ФСБ России по линии межведомственных межгосударственных отношений, нами по данному факту направлен официальный запрос, содержащий просьбу разъяснить обозначенную ситуацию», — заявили в «КГБ» оккупированного региона.

Другие реакции в Цхинвали

Местный политолог Ирина Гаглоева заявила Русской службе Радио Свобода «Эхо Кавказа», что цель обвинителей Карнаухова — «использовать наиболее неприемлемое в нашем обществе — прогрузинские настроения».

«Это грязная технология тех, кто хочет взять реванш, в ближайшем сегменте, возможно, в политическом, в данном случае – выборы в парламент», — сказала Гаглоева, намекнув, что за обвинениями реально стоит предшественник Гаглоева Анатолий Бибилов.

Депутат цхинвальского «парламента» Давид Санакоев заявил, что «Ничего другого ждать не приходится, потому что Бибилов не раз заявлял, что он не оставляет политику. И тут у него остается фактически только эта тема – тема шпиономании».

41-летний Алан Гаглоев победил бывшего лидера оккупированного региона Анатолия Бибилова во втором туре «президентских выборов». По официальным данным, Гаглоев получил 16 134 голоса (56,09%), а Бибилов — 11 767 голосов (40,90%).

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)