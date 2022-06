Заместитель мэра Тбилиси найден мертвым

Заместитель мэра Тбилиси, 47-летний Илья Елошвили найден сегодня мертвым в своем доме.

Причина смерти Элошвили пока остается неизвестной. Официального заявления Мэрия Тбилиси пока также не делала.

Как сообщили «Civil Georgia» в Министерстве внутренних дел, расследование инцидента начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства.

Илья Элошвили был заместителем мэра Тбилиси с 2017 года. Ранее до этого недолгое время был министром энергетики, а еще ранее — заместителем министра энергетики.

Материал будет обновляться…

