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Заместитель мэра Тбилиси найден мертвым
Заместитель мэра Тбилиси, 47-летний Илья Елошвили найден сегодня мертвым в своем доме.
Причина смерти Элошвили пока остается неизвестной. Официального заявления Мэрия Тбилиси пока также не делала.
Как сообщили «Civil Georgia» в Министерстве внутренних дел, расследование инцидента начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства.
Илья Элошвили был заместителем мэра Тбилиси с 2017 года. Ранее до этого недолгое время был министром энергетики, а еще ранее — заместителем министра энергетики.
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