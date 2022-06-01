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Заместитель мэра Тбилиси найден мертвым

01/06/2022 - 11:50
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Заместитель мэра Тбилиси, 47-летний Илья Елошвили найден сегодня мертвым в своем доме.

Причина смерти Элошвили пока остается неизвестной. Официального заявления Мэрия Тбилиси пока также не делала.

Как сообщили «Civil Georgia» в Министерстве внутренних дел, расследование инцидента начато по статье 115 Уголовного кодекса, которая касается доведения до самоубийства.

Илья Элошвили был заместителем мэра Тбилиси с 2017 года. Ранее до этого недолгое время был министром энергетики, а еще ранее — заместителем министра энергетики.

Материал будет обновляться…

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01/06/2022 - 11:50
35 Less than a minute

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