Премьер-министр Грузии посетил Иорданию

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 28-29 мая побывал с визитом в Иордании, где встретился с королем Абдаллой II и на Святой Земле у реки Иордан посетил участок земли площадью 4 000 м2, переданный Грузии.

На встрече 29 мая премьер-министр Гарибашвили сказал королю Абдалле, что строительство Грузинского центра культуры на переданном Грузии участке земли будет способствовать углублению дружбы и сотрудничества между двумя странами.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, Гарибашвили и король Иордании также обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе и Ближнем Востоке.

В тот же день премьер-министр Грузии вместе с главой Отдела по связям с общественностью Патриархии Грузинской Православной «еркви архиепископом Андрией Джамгаидзе и принцем Иордании Гази принял участие в церемонии передачи земли Грузии у реки Иордан.

«Сегодня исторический день», — сказал Гарибашвили, добавив, что «это, наверное, день мечты для всех грузин, поскольку грузины возвращаются на Святую землю через 300 лет».

Он также отметил, что правительство в сотрудничестве с Патриархией построит на этой земле культурный центр, где будет обустроено «место для крещения».

В беседе с телекомпанией «Имеди» Гарибашвили сказал, что через Культурный центр правительство хочет продемонстрировать 20-вековую христианскую культуру, наши традиции, духовность и ценности».

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, земельный участок находится недалеко от места крещения Спасителя, в 15-20 метрах от реки Иордан.

Во время своего визита в Иорданию премьер-министр Гарибашвили также встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III и архиепископом Православной Церкви Иордании Христофоросом Аталасом.

Премьер-министра в Иордании сопровождал министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. После визита официальные лица Грузии отправились в Израиль.

