Ираклий Гарибашвили участвует во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принимает участие в 52-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 22-26 мая, где он уже встретился с президентами Литвы, премьер-министрами Молдовы и Хорватии, а также руководителями международных финансовых институтов и организаций.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, 24 мая в ходе встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседа стороны обсудили заявку Грузии на членство в ЕС и интеграцию страны в НАТО.

Согласно той же информации, стороны также обсудили агрессию России против Украины и обменялись информацией о ситуации с безопасностью в регионе.

Со своей стороны, после встречи президент Науседа написал в Twitter, что подчеркнул поддержку своей страной Грузии на пути евроатлантической интеграции.

Гарибашвили также встретится со своей коллегой из Молдовы Натальей Гаврилица 24 мая, чтобы обсудить заявку двух стран на членство в ЕС и важность сотрудничества в формате Ассоциированного трио, объединяющего Грузию, Молдову и Украину.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, премьер-министры двух стран также обсудили дальнейшее углубление сотрудничества между двумя странами.

Excellent discussion w/ 🇲🇩's @natgavrilita. 🇪🇺 membership is a shared goal & civilizational choice of our people. We will continue to actively work together in this journey. Reiterated 🇬🇪's unequivocal support for 🇲🇩's sovereignty & territorial integrity. #WEF22 pic.twitter.com/E6QVpOXenF — Irakli Garibashvili (@GharibashviliGe) May 24, 2022

По сообщению Администрации правительства Грузии, премьер-министр Гарибашвили обсудил заявку Грузии на членство в ЕС на встрече с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем 24 мая.

По словам Ираклия Гарибашвили, в ходе беседы он «подчеркнул важность укрепления безопасности на Черном море и углубления двустороннего сотрудничества в этой связи».

В ходе встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельгой Марией Шмид Ираклий Гарибашвили акцентировал внимание на роли действующего председательства ОБСЕ в Женевских международных дискуссиях и Механизме предотвращения и реагирования на инциденты.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, говоря об оккупированных Цхинвали и Абхазии, Ираклий Гарибашвили отметил, что правительство Грузии по-прежнему привержено мирному урегулированию конфликта.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства, на встрече 23 мая Ираклий Гарибашвили и управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева обсудили важность реагирования на Ковид-19 и поддержку финансового института в улучшении экономики в постпандемический период.

It was a pleasure to meet PM @GharibashviliGe 🇬🇪 at Davos. We discussed our strong continued cooperation as Georgia faces economic spillovers from the war in Ukraine. We are at an advanced stage of preparing a precautionary Standby Arrangement to support Georgia’s reform efforts. pic.twitter.com/jGYjyStCrJ — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) May 23, 2022

23-24 мая Ираклий Гарибашвили встретился с президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Акихико Танака и председателем Банка развития Японии Ясуши Киношита.

В ходе визита в Давос премьер-министр Грузии также встретился с заместителем председателя советников Citigroup, одного из крупнейших финансовых учреждений США; председателем Adani Group Гаутамом Адани; президентом компании Salesforce Эми Уивер; председателем турецкой компании Limak Holding Эбру Оздемир и генеральным директором компании Ripple Брэдом Гарлингхаусом.

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