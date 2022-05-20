Глава МИД Грузии участвует в Министериале Совета Европы
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 19-20 мая посещает итальянский город Турин, где участвует в 132-м Министериале Совета Европы.
В ходе визита Дарчиашвили уже встретился с несколькими коллегами, а также с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которую министр поблагодарил генерального секретаря за подготовку годового сводного доклада генерального секретаря Совета Европы – «Конфликт в Грузии». Бурич подтвердила готовность придерживаться этой практике и сохранять вопрос Грузии в повестке дня организации на высоком уровне.
Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула важность продолжения в Грузии процесса реформ, особенно с точки зрения эффективной реализации Плана действий Совета Европы (2020-2023 гг.) для Грузии.
Сегодня же министр иностранных дел Грузии встретился со своим немецким коллегой Аналеной Бербок и подчеркнул роль Германии в процессе реализации европейских и евроатлантических устремлений страны.
«На встрече была подтверждена поддержка Германией европейских устремлений Грузии», — говорится в сообщении МИД Грузии.
В ходе визита Дарчиашвили также встретился с министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, который выразил поддержку европейским устремлениям Грузии. По сообщению МИД Грузии, министры также обсудили возможность обмена опытом Мальты в процессе евроинтеграции.
После встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром министр иностранных дел Грузии сказал, что Грузия ценит твердую поддержку Словении на пути к ЕС.
Министр Дарчиашвили также встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония Буджаром Османи. По информации МИД Грузии, стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.
«Говоря о вопросах и вызовах региональной безопасности, была подчеркнута важность предстоящего председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, было отмечено, что вопрос об оккупации Россией территорий Грузии будет приоритетным в повестке дня председательства», — говорится в сообщении министерства.
В рамках министериала Илья Дарчиашвили также встретился с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Александром Шаленбергом. Последний заявил, что «свободный мир сильно сплочен вокруг Украины и важно, чтобы мы также поддерживали других партнеров и друзей в регионе».
Грузия представила вторую часть анкеты самооценки ЕС 10 мая. Европейская комиссия представит свое мнение по заявке на членство лидерам ЕС на саммите 24-25 июня.
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