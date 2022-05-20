Глава МИД Грузии участвует в Министериале Совета Европы

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили 19-20 мая посещает итальянский город Турин, где участвует в 132-м Министериале Совета Европы.

В ходе визита Дарчиашвили уже встретился с несколькими коллегами, а также с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, которую министр поблагодарил генерального секретаря за подготовку годового сводного доклада генерального секретаря Совета Европы – «Конфликт в Грузии». Бурич подтвердила готовность придерживаться этой практике и сохранять вопрос Грузии в повестке дня организации на высоком уровне.

Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула важность продолжения в Грузии процесса реформ, особенно с точки зрения эффективной реализации Плана действий Совета Европы (2020-2023 гг.) для Грузии.

Delighted to be in beautiful Turin 🇮🇹 and participate in the 132nd Ministerial Meeting of the #CoE. Grateful to the Italian Presidency for their hospitality. pic.twitter.com/UMcpilylZk — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) May 20, 2022

Сегодня же министр иностранных дел Грузии встретился со своим немецким коллегой Аналеной Бербок и подчеркнул роль Германии в процессе реализации европейских и евроатлантических устремлений страны.

«На встрече была подтверждена поддержка Германией европейских устремлений Грузии», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Excellent meeting with 🇩🇪 FM @ABaerbock. Discussed 🇩🇪's important role in advancing 🇬🇪's European and Euro-Atlantic aspirations and strong partner relations. Agreed to close cooperation for further strengthening 🇬🇪-🇩🇪 ties. pic.twitter.com/W39q5GZYLX — Ilia Darchiashvili (@iliadarch) May 20, 2022

В ходе визита Дарчиашвили также встретился с министром иностранных дел, европейских дел и торговли Мальты Яном Боргом, который выразил поддержку европейским устремлениям Грузии. По сообщению МИД Грузии, министры также обсудили возможность обмена опытом Мальты в процессе евроинтеграции.

После встречи со своим словенским коллегой Анже Логаром министр иностранных дел Грузии сказал, что Грузия ценит твердую поддержку Словении на пути к ЕС.

Министр Дарчиашвили также встретился с министром иностранных дел Республики Северная Македония Буджаром Османи. По информации МИД Грузии, стороны обсудили вопросы укрепления двусторонних отношений.

«Говоря о вопросах и вызовах региональной безопасности, была подчеркнута важность предстоящего председательства Северной Македонии в ОБСЕ в 2023 году, было отмечено, что вопрос об оккупации Россией территорий Грузии будет приоритетным в повестке дня председательства», — говорится в сообщении министерства.

Glad to meet my colleagues from #Georgia @iliadarch and #Moldova @nicupopescu at the sidelines of @coe meeting in Turin 🇮🇹. The free world remains firmly united behind #Ukraine and it is important to also stand shoulder to shoulder with other partners and friends in the region. pic.twitter.com/IriUqlx3DM — Alexander Schallenberg (@a_schallenberg) May 20, 2022

В рамках министериала Илья Дарчиашвили также встретился с федеральным министром европейских и международных дел Австрийской Республики Александром Шаленбергом. Последний заявил, что «свободный мир сильно сплочен вокруг Украины и важно, чтобы мы также поддерживали других партнеров и друзей в регионе».

Грузия представила вторую часть анкеты самооценки ЕС 10 мая. Европейская комиссия представит свое мнение по заявке на членство лидерам ЕС на саммите 24-25 июня.

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