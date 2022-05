Госдепартамент США о вердикте Нике Гварамия

Пресс-спикер Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать «решительно поддерживать независимые СМИ, будь то в Грузии или где-либо еще в мире».

Нед Прайс сделал это заявление на брифинге 17 мая после того, как грузинский журналист спросил его об аресте директора грузинской телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

«Когда речь заходит о свободе СМИ, вы знаете, что мы постоянно говорим о необходимости свободных, независимых СМИ», — заявил представитель Госдепартамента.

«Мы четко и искренне заявляем нашим грузинским партнерам, что необходимо продолжать укреплять основы демократии», — сказал он, добавив, что «это включает в себя демократические институты, а также верховенство права».

«Мы продолжим сотрудничать с грузинским народом на его пути к демократическому, успешному, мирному и евроатлантическому будущему», — сказал Прайс.

На вопрос – «возможно ли введение Соединенными Штатами санкций против властей Грузии из-за ситуации с правами человека и свободой СМИ, и повлияет ли это на двусторонние отношения?» — пресс-секретарь ответил, что Грузия считается стратегическим партнером США.

«И у США, как у стратегического партнера, есть хорошая возможность подтолкнуть Грузию на путь реформ и страну на шаги к улучшению», — заявил он.

«Стремления Грузии не осуществятся за одну ночь», — продолжил Прайс, — «Их невозможно реализовать за год или даже десятилетие. Это требует тяжелого труда и терпения».

«Часть нашей задачи состоит в том, чтобы продолжать наше партнерство с Грузией, продолжать поддерживать их на этом пути, и делать это с ресурсами, помощью и, во многих случаях, прямой поддержкой», — сказал он.

На вопрос — «Какую поддержку ЛГБТ+ лицам в Грузии следует ожидать от США?» — Нед Прайс ответил, что США продолжают оказывать им помощь во всем мире, как на словах, так и финансированием правозащитных организаций.

«Мы всегда призываем к защите всеобщих прав, к их защите в демократических институтах», — добавил он.

