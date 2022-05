Офис ООН в Грузии, Представительство ЕС и посольства о положении ЛГБТК + лиц

17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT), Офис ООН, Представительство Евросоюза и 28 посольств в Грузии выразили обеспокоенность тем, что, как и в предыдущие годы, «соображения безопасности не позволяют гражданам Грузии открыто выражать солидарность с ЛГБТК + сообществом».

«Правительство Грузии обязано защищать право на мирные собрания, предотвращать дискриминацию и насилие и обеспечивать, чтобы граждане могли открыто и публично отмечать IDAHOBIT с должным учетом их прав и безопасности», — говорится в совместном заявлении.

В заявлении отмечается, что несколько участников насилия во время «позорных событий» 5 июля 2021 года были приговорены к лишению свободы, и содержится призыв к властям «привлечь к уголовной ответственности всех подстрекателей и виновных в насилии».

Со ссылкой на результаты одного из последних опросов общественного мнения, в заявлении говорится, что все большее число граждан Грузии поддерживают многообразие и считают важным защищать права представителей ЛГБТК+ лиц.

«Государственная политика и практика должны соответствовать международным обязательствам Грузии, а также указанным социальным изменениям. Права ЛГБТК+ лиц должны быть эффективно и адекватно защищены, в том числе с помощью Национальной стратегии и плана действий в области прав человека», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, также необходимо усилить социальную защиту и поддержать уязвимых членов ЛГБТК+ сообщества «в наболевших вопросах, таких как отсутствие продовольственной безопасности, растущий риск бездомности и трудности с доступом к медицинскому обслуживанию».

Совместное заявление было опубликовано офисом ООН в Грузии, Представительством ЕС, посольствами Австрии, США, Новой Зеландии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Эстонии, Японии, Ирландии, Израиля, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Словении, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Чехии, Хорватии и руководителем Миссии Наблюдателей ЕС в Грузии.

