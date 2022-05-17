Офис ООН в Грузии, Представительство ЕС и посольства о положении ЛГБТК + лиц
17 мая, в Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией (IDAHOBIT), Офис ООН, Представительство Евросоюза и 28 посольств в Грузии выразили обеспокоенность тем, что, как и в предыдущие годы, «соображения безопасности не позволяют гражданам Грузии открыто выражать солидарность с ЛГБТК + сообществом».
«Правительство Грузии обязано защищать право на мирные собрания, предотвращать дискриминацию и насилие и обеспечивать, чтобы граждане могли открыто и публично отмечать IDAHOBIT с должным учетом их прав и безопасности», — говорится в совместном заявлении.
В заявлении отмечается, что несколько участников насилия во время «позорных событий» 5 июля 2021 года были приговорены к лишению свободы, и содержится призыв к властям «привлечь к уголовной ответственности всех подстрекателей и виновных в насилии».
Со ссылкой на результаты одного из последних опросов общественного мнения, в заявлении говорится, что все большее число граждан Грузии поддерживают многообразие и считают важным защищать права представителей ЛГБТК+ лиц.
«Государственная политика и практика должны соответствовать международным обязательствам Грузии, а также указанным социальным изменениям. Права ЛГБТК+ лиц должны быть эффективно и адекватно защищены, в том числе с помощью Национальной стратегии и плана действий в области прав человека», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, также необходимо усилить социальную защиту и поддержать уязвимых членов ЛГБТК+ сообщества «в наболевших вопросах, таких как отсутствие продовольственной безопасности, растущий риск бездомности и трудности с доступом к медицинскому обслуживанию».
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