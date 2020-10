ЕСПЧ обвинил Грузию в деле о рейде в ЛГБТ организацию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге опубликовал решение по делу о полицейском рейде в офис ЛГБТ правозащитной организации «Фонд Инклюзив» в 2009 году. Суд установил, что рейд нарушил статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека.

Бывшие сотрудники «Фонда Инклюзив» Экатерине Агдгомелашвили и Тинатин Джапаридзе подали иск в Страсбургский суд в январе 2011 года. В иске они утверждали, что 17 полицейских в штатском во время обыска в их офисе раздели догола сотрудников и обыскали их таким образом. Кроме того, по их словам, правоохранители нанесли им физическое и моральное оскорбление.

Истцы утверждали, что в рамках начавшегося в Грузии расследования дискриминационный характер поведения полиции был проигнорирован и что их просьба о признании их потерпевшими остается без ответа до сих пор.

В ответ на жалобу истцов на ненадлежащее местное расследование ЕСПЧ отметил, что власти Грузии не предприняли никаких следственных действий, несмотря на то что истцы подали жалобу в январе 2010 года. По мнению ЕСПЧ, такое затягивание расследования является доказательством нежелания властей изучить роль гомофобных и трансфобных мотивов в действиях полиции.

Страсбургский суд постановил, что версия истцов не вызывает сомнений, и обязал власти Грузии выплатить каждому из истцов компенсацию в размере 2000 евро.

