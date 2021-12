Американские конгрессмены говорят о важности укрепления торговых и инвестиционных связей с Грузией

Восемь американских конгрессменов обратились с письмом к торговому представителю США Кэтрин Тай, которую призвали рассмотреть вопрос дальнейшего укрепления двусторонних торговых и инвестиционных связей с Грузией.

Публикации письма, под которым подписались Кэрол Миллер, Адам Кинзингер, Стив Уомек, Джон Роуз, Джимми Гомес, Джеральд Коннолли, Дэн Крэншоу и Алекс Муни, предшествовал визит делегации депутатов Парламента от Грузинской мечты в Вашингтон на прошлой неделе.

Конгрессмены назвали Грузию «важным», «идеальным» и «ценным» союзником Соединенных Штатов и подчеркнули, что прочные торговые отношения с США будут способствовать политическим и экономическим реформам, которые Грузии необходимо проводить для укрепления стабильности в Кавказском регионе.

Говоря о двусторонних торговых и инвестиционных соглашениях между США и Грузией, конгрессмены подчеркнули наличие «прочного фундамента», на котором должны строиться двусторонние торговые отношения.

Конгрессмены заявили, что перед лицом подъема Китая в регионе и «растущего и опасного проникновения» России и Ирана, прочные экономические и торговые связи между Соединенными Штатами и Грузией стали бы «сильным сигналом того, что американские демократические ценности и основанные на рыночной экономике правила по-прежнему остаются в силе и действуют там, где еще прочно укоренились авторитарные системы».

Конгрессмены также заявили, что более тесные экономические связи с Грузией проложат путь для американских товаров и услуг на рынках Южного Кавказа, Центральной Азии, Турции и Восточной Европы, поскольку Соединенные Штаты не имеют соглашений о свободной торговле со странами региона.

Письмо 11 декабря опубликовал депутат Грузинской мечты Николоз Самхарадзе, отметив, что оно касается начала переговоров о свободной торговле между США и Грузией.

Делегация грузинских законодателей, в которую входили Николоз Самхарадзе и Георгий Хелашвили, председатель и первый заместитель председателя Комитета по иностранным делам, а также председатель Комитета по обороне и безопасности Ираклий Бераия, провели встречи в Вашингтоне 7-10 декабря.

В рамках визита состоялись встречи с председателем Комитета вооруженных сил, конгрессменом Адамом Смитом и конгрессменом Джоном Гараменди, сопредседателем Группы друзей Грузии в Палате представителей Адамом Кинзингером, а также конгрессменами — Стивом Шабо, Дэвид Сисиллином, Дон Бэйконом и другими.

Парламентская делегация Грузии также встретилась с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Эрикой Олсон и директором Национально-демократического института (НДИ) США Дереком Митчеллом.

