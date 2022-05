Совет Европы опубликовал 25-й доклад о конфликте в Грузии

Совет Европы опубликовал 25-й сводный доклад о конфликте в Грузии, в котором рассматривается ситуация с безопасностью и правами человека в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе с октября 2021 года по март 2022 года.

Согласно документу, в отчетный период сохранялись опасения по поводу ухудшения ситуации с правами человека в оккупированных регионах, а также ограничения права на жизнь, свободу передвижения, собственность и получения образования на родном языке.

В докладе отмечается, что в Абхазии Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, Программой развития ООН, Всемирной организацией здравоохранения и Международным комитетом Красного Креста были предприняты гуманитарные усилия, в том числе в виде финансовой помощи и обеспечения продовольствием.

Согласно документу, несмотря на ограниченный доступ, правительство Грузии также реализует программу вакцинации от Ковид-19, материальную помощь и информационные медицинские кампании для жителей Абхазии.

В докладе также говорится, что правительство Грузии предлагало помощь людям, проживающим в Цхинвальском регионе, но власти оккупированного региона не приняли это предложение.

В документе также говорится, что только Комитет Красного Креста занимается гуманитарной миссией в Цхинвальском регионе. В то же время Комитет Красного Креста продолжает работу по установлению местонахождения лиц, пропавших без вести во время вооруженных конфликтов, и оказанию помощи их семьям.

Согласно документу, никакого прогресса в возвращении ВПЛ ни в Абхазию, ни в Цхинвальский регион достигнуто не было.

Ситуация в Абхазии

Согласно документу, в отчетный период процесс «бордеризации» продолжался «стабильными темпами». В докладе также приводятся данные властей Грузии, согласно которым с начала 2021 года оккупационные силы произвольно арестовали 16 человек.

В докладе также говорится, что заседания Гальского механизма предотвращения и реагирования на инциденты были приостановлены в течение отчетного периода.

Согласно докладу, пробелы в документации по-прежнему негативно сказываются на этнически грузинском населении, проживающем в оккупированных Гальском, Очамчирском и Ткварчельском районах. Однако изменения в документах в январе 2022 года еще больше затронули свободы тех, кто пытались перейти на подконтрольную Тбилиси территорию.

Что касается образования, в докладе говорится, что с началом учебного года в сентябре 2021 года тенденция к сокращению часов преподавания родного грузинского языка в школах продолжилась.

В докладе Совета Европы также говорится, что в школах Гальского района один час в неделю посвящается грузинскому языку и литературе, а остальные предметы преподаются в основном на русском языке. В документе также говорится, что образование на грузинском языке запрещено как в школах, так и в детских садах района.

Ситуация в Цхинвальском регионе/Южной Осетии

В докладе отмечается, что Тбилиси и Офис народного защитника Грузии выразили обеспокоенность последствиями продолжающейся «бордеризации» и длительного закрытия т.н. пунктов пересечения.

Согласно документу, закрытие пунктов пересечения негативно сказывается на доступе жителей Цхинвальского региона к медицинским учреждениям на подконтрольной Тбилиси территории.

По данным правительства Грузии, в докладе отмечается, что с октября 2021 года по январь 2022 года российские оккупационные силы произвольно задержали 44 гражданина Грузии.

В ходе двух встреч МПРИ за отчетный период софасилитаторы выразили обеспокоенность по поводу влияния увеличения числа арестов и закрытия пунктов пересечения.

Согласно документу, ситуация в районе Чорчана-Цнелиси «остается неурегулированной и способствует напряжению».

В документе Совета Европы также упоминается вопрос об ордере, выданном прокурором Международного уголовного суда 10 марта 2022 года, на арест трех бывших осетинских высокопоставленных чиновников по делу о войне в августе 2008 года.

