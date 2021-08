СГБ задержала пять человек по обвинению в членстве в террористической организации

По сообщению Службы государственной безопасности Грузии от 24 августа, в результате спецоперации в Панкисском ущелье правоохранители задержали пятерых граждан Грузии по обвинению в членстве в террористической организации.

По данным СГБ, задержанные вступили в ряды террористической организации «Исламское государство» и планировали «отправиться в террористический лагерь» в Сирии. По той же информации, они принесли присягу на верность нынешнему лидеру «Исламского государства», а видеороликом, на котором записано принесение присяги, обменялись с лицами, связанными с террористами.

«Члены группировки открыто выражали свою поддержку террористической организации и систематически демонстрировали террористическую символику на улицах», — говорится в сообщении Службы государственной безопасности.

По данным ведомства, в ходе расследования также был выявлен лидер группы поддержки террористической организации, который «открыто заявлял, что является представителем террористической организации «Исламское государство» и эмиром Грузии».

«(Задержанные) именно с его помощью вступили в ряды террористической организации и планировали выехать в Сирию. Они периодически проводили конспиративные встречи и обсуждали происходящие процессы в Сирии и Ираке и планы на будущее для Грузии», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье 327 Уголовного кодекса Грузии, которая касается членства в террористической организации и предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

This post is also available in: ქართული (Грузинский)