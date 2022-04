Ведущие депутаты Европарламента осуждают «выборы» в Цхинвали

Два ведущих депутата Европарламента, работающие над отношениями между ЕС и Грузией, Марина Кальюранд и Свен Миксер, осудили проведенные 10 апреля «президентские выборы» в оккупированном Цхинвальском регионе.

В заявлении, опубликованном 12 апреля, депутаты Европарламента «с озабоченностью отметили, что действующий де-факто «президент» оккупированного Цхинвали (Анатолий Бибилов) пригрозил возможным «объединением» Южной Осетии с Российской Федерацией путем проведения «референдума» после этого фальшивого голосования».

«В то же время Кремль, который остро нуждается в истории успеха для поддержания своего имиджа после военной катастрофы вокруг Киева, намекнул, что такое «объединение» — которое равносильно прямой аннексии Россией части суверенной территории Грузии — действительно можно рассматривать».

Они также подчеркнули, что оккупированные Цхинвали и Абхазия являются «неотделимыми частями Грузии и что этого не изменит ни ползучая оккупация, ни фальшивые выборы, ни фальшивый референдум».

«Излишне говорить, что ЕС всегда будет отстаивать свои принципы», — заявили депутаты Европарламента.

Кальюранд и Миксер призвали Россию, как сторону, осуществляющую де-факто контроль над оккупированными регионами, завершить оккупацию, отказаться от признания их независимости и выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года.

