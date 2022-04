Абхазский омбудсмен: активистов вызвали в «Службу безопасности» из-за письма об Украине

По словам омбудсмена оккупированной Абхазии Асиды Шакрыл, абхазских активистов, которые неделю назад опубликовали письмо против войны в Украине, вызывают в «Службу безопасности» для многочасовых т.н. «бесед».

Шакрыл рассказала о проблеме в письме, направленном абхазскому лидеру Аслану Бжания. По ее словам, подобные «беседы» направлены на оказание давления на граждан и создание угрозы свободе слова в Абхазии.

«В последний год участились вызовы людей из гражданского общества в СГБ РА на многочасовые так называемые «беседы». Беспокоит то, что людей вызывают после того, как они публично озвучили свое мнение по тому или иному вопросу, хотя и не только поэтому», — сказала Шакрыл в своем обращении к Бжания.

По заявлению абхазского омбудсмена, подобные действия являются признаком постепенного ухудшения в Абхазии базовых норм демократии, которые лежат в основе «конституции» региона.

В своем письме народный защитник Абхазии также напомнила о великих чистках периода Иосифа Сталина. По ее словам, подобные «беседы» под давлением безопасности напоминают методы работы НКВД сталинских времен.

«Сталинский террор в Абхазии был направлен в первую очередь против образованных людей, против абхазской интеллигенции, что в конечном итоге привело к уничтожению цвета нашей нации», — сказала Шакрыл.

«Мы должны помнить о нашей истории, чтобы исключить возможность хотя бы в малейшей степени повторения губительной несправедливости и беззакония тех лет», — добавила она.

Асида Шакрыл призвала Бжания расследовать законность действий «Службы безопасности». Также, по словам Шакрыл, следует выяснить, какова мотивация силовиков, вызывающих активистов на «беседы».

Активисты в оккупированной Абхазии неделю назад выступили с заявлением по поводу российско-украинской войны и призвали «к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба!».

Под обращением, которое было опубликовано на странице в Facebook известной в Абхазии журналистки Надежды Венедиктовой, свои подписи поставили также: Саида Алания, Русудан Кобякова, Лариса Кация, Астанда Гицба, Елена Заводская, Арда Инал-Ипа, Ольга Корнеева, Диана Керселян, Наала Картозия, Аида Ладария, Людмила Сагария, Мадина Гарцкия, Асида Бутба, Элона Турава, Саид Гезердава, Индира Агрба, Лиана Кварчелия, Азамат Багателия, Асида Ламиа, Циала Цкуя, Элита Кокоскерия.

