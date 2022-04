Абхазские активисты призывают «остановить кровопролитие в Украине»

Активисты из оккупированной Абхазии распространили обращение в связи с продолжающейся войной России в Украине, и призвали «к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба!».

«Мы, жители Абхазии, тридцать лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине!», — написала известная абхазская журналистка и общественный деятель Надежда Венедиктова в Facebook 4 апреля.

«Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем», — говорится в заявлении, в котором не упоминается Россия.

«В первую очередь мы все люди, живые и очень уязвимые существа! Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое», — говорится в обращении.

Обращение вместе с Венедиктовой также подписали активисты и общественные деятели: Саида Алания, Русудан Кобякова, Лариса Кация, Астанда Гицба, Елена Заводская, Арда Инал-Ипа, Ольга Корнеева, Диана Керселиани, Наала Картозия, Аида Ладария, Людмила Сагария, Мадина Гарция, Асида Бутба, Элона Турава, Саид Гезердава, Индира Агрба, Лиана Кварчелия, Азамат Багателия, Асида Ламия, Циала Цкуа, Элира Кокоскерия.

Многие люди в комментариях к обращению выразили поддержку авторам. «Я с вами», — написала журналист Марьяна Котова.

Однако многие не согласились с их настроем, а некоторые даже назвали подписавшихся «пятой колонной».

В ответ бывший «главный прокурор» Абхазии Алексей Ломия заявил: «Разоружение украинской армии до количества 5000 человек с стрелковым оружием. Уничтожение бандеровского наследия в корне (уничтожение учебников, символов, уголовная ответственность за поддержку этих идей и тд). Внеблоковый статус. Внеядерный статус. Предание правосудию всех провокаторов типа зеленских, арестовичей, гордонов, яковин и иже им подобных! После всего этого — я за МИР!».

