В Грузии вспоминают героев 9 апреля

Сегодня в Грузии чтят память 21 мирного грузинского демонстранта, которые боролись за независимость страны, и были убиты советскими войсками 33 года назад.

9 апреля 1989 года, около 4 часов утра, советские войска жестоко разогнали антисоветский митинг перед зданием тогдашнего правительства (ныне Парламент) в Тбилиси, в результате чего по меньшей мере 21 человек погиб и сотни получили увечья.

Сегодня перед зданием Парламента у Мемориала 9 апреля собрались представители власти, лидеры оппозиции и простые граждане, чтобы почтить память погибших.

«Сегодня принесенные сюда тюльпаны предназначены не только для героев, погибших 9 апреля, эти цветы в память тех героев, грузин или украинцев, которые сегодня борются за те же идеи, за тот же идеал, за ту же свободу, за ту же независимость», — заявила журналистам президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая пришла к Мемориалу 9 апреля.

«Наш пример заключается в том, что за 9 апреля 1989 года последовало 9 апреля 1991 года. Это пример победы, это надежда на то, что каждый бой всегда стоит того, если он достойный, если он за свободу. И мы никогда не должны забывать об этом, и мы должны поддерживать наших украинских братьев», — сказала она.

Президент Зурабишвили также говорила о важности солидарности с Украиной, предположительно, чтобы ее услышали в правительстве Грузии.

«Любая трещина между нами и Украиной выгодно только и только одному субъекту, и это Россия… мы должны быть солидарны (с Украиной), должны быть достойными нашего прошлого и традиций…».

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили также посетил Мемориал 9 апреля вместе с членами Кабинета министров. Он говорил о важности 9 апреля в небольшом письме, опубликованном вчера вечером в Facebook:

«Эта жертва не была напрасной. Этот день определил будущее не только Грузии, но и стран, входивших в Советский Союз. Ровно через два года, 9 апреля 1991 года, Грузия восстановила утраченную в 1921 году независимость», — заявил он.

«Мы никогда не забудем, что сегодняшняя Грузия стоит на их завоевании. В то же время это день единства грузин, окончательной победы ценностей, которые веками формировали нашу великую историю», — говорится в заявлении на странице премьер-министра.

9 апреля лидеры оппозиции также почтили память жертв советского режима.

«Мы должны помнить всех людей, которые пожертвовали собой за свободу Грузии. Но я также хочу сказать всем тем, кто думает, что лучше жить в мире, чем быть свободным: они должны помнить, что слишком много людей было принесено в жертву за свободу Грузии… Нет мира в рабстве», — сказала депутат от Единого национального движения Хатиа Деканоидзе.

Один из лидеров партии «Лело» Бадри Джапаридзе сказал у Мемориала 9 апреля: «Это день, когда мы чтим память людей, принесших себя в жертву за свободу, и в то же время отмечаем день восстановления нашей свободы…».

«Борьба за свободу продолжается, эта борьба сейчас особенно остра в Украине, где украинский народ каждый день жертвует собой за свою самобытность, за свое государство, за свою свободу», — добавил он.

С журналистами пообщались и рядовые граждане. Преподаватель Тамар Талахадзе, пришедшая к мемориалу с учениками, сказала: «для нас 9 апреля, конечно, день скорби, день великой боли, но это также и день победы над вероломной империей под названием Россия, которая продолжает свою политику и сегодня, и не только в Грузии».

9 апреля Грузия также отмечает День восстановления независимости, так как в 1991 году в этот день Верховный Совет принял Акт о восстановлении независимости на основании референдума 31 марта того же года. На референдуме подавляющее большинство граждан поддержало выход и восстановление независимости от Советского Союза.

Восстановление независимости 9 апреля было основано на Акте о независимости, принятом Демократической Республикой Грузия 26 мая 1918 года. Демократическая Республика Грузия была захвачена Советской Россией в 1921 году после пятинедельной войны.

