Грузия скоро получит вопросник членства в ЕС — СМИ

Журналист из Брюсселя Джек Паррок заявил, что Еврокомиссия планирует представить европейским лидерам на саммите 24-25 июня свои взгляды на заявки Грузии, Украины и Молдовы о членстве в ЕС.

Перрок сказал, что узнал об этом, увидев документ ЕС, предназначенный для внутреннего потребления.

По словам Паррока, ЕС намерен принять разработать заключение в мае и утвердить его в первой половине июня, после чего оно будет представлено на рассмотрение в Европейский совет (главам государств/правительств).

В то же время Паррок сообщил, что Грузия, Молдова и Украина в ближайшее время получат вопросники о членстве в ЕС.

По его словам, один вопросник будет по политическим критериям, второй — по экономическим, а третий — по региональному сотрудничеству.

Неделю назад председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили, находившийся с визитом в Брюсселе, отреагировал на этот вопрос: «мы получили подтверждение того, что ЕС пытается максимально ускорить бюрократические процедуры — заявка Грузии на членство в ЕС уже отправлена в соответствующие департаменты».

«Раньше, если процедуры длились месяцами, то сейчас, скорее всего, их завершат за несколько недель», — добавил он.

7 марта возглавляемый Францией Совет ЕС объявил, что главы миссий стран-членов обратились в Европейскую комиссию с просьбой представить заключение по заявкам на членство Грузии, Украины и Молдовы.

Это процедурный, но символический шаг со стороны органа ЕС на сложном и многолетнем пути вступления.

Первоначально власти Грузии намеревались отправить заявку на членство в Брюссель в 2024 году. Однако ситуацию изменила полномасштабная война России против Украины 24 февраля.

Правительство Грузии взяло пример с Украины и 3 марта в ускоренном порядке подписало заявку страны на членство в ЕС. Молдова также подала заявку на членство в тот же день.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)