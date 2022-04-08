Два человека задержаны за насилие в отношении съемочной группы «Мтавари архи»
Глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе сообщил сегодня на брифинге, что задержаны два человека, которые обвиняются в насилии и создании препятствия в журналистской деятельности в отношении журналистки ТВ «Мтавари архи» Эммы Гогохия и ее оператора Звиада Аблотия 17 марта в Зугдиди (Западная Грузия).
По сообщению Специальной следственной службы, один из задержанных является руководителем Зугдидского офиса политической партии Консервативное движение, а другой — его «сообщником».
«Обвиняемый нанес журналистке и ее оператору множественные телесные повреждения в разные части тела», — говорится в сообщении службы.
Следствию инкриминирует задержанным преследование по профессиональному признаку (156, 2 «а») и незаконное создание препятствий в журналистской деятельности (154-я, I).
Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы как максимальный срок наказания.
Инцидент произошел возле офиса Консервативной партии в Зугдиди. Тогда Эмма Гогохия заявила, что ее оператора «беспощадно избили» человек 8, а оборудование сломали. По ее словам, нападавшие также применяли к нему физическое насилие.
Гогохия тогда заявила, что сотрудники Патрульной полиции «наблюдали издалека» и подключились к происходящему только после того, как им «пытались помочь» граждане.
Коалиция за адвокацию СМИ охарактеризовала нападение на съемочную группу «Мтавари архи», как результат «созданной для СМИ враждебной среды» и действия, поощряемые «неадекватной реакции на ряд преступлений против журналистов».
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