Тбилиси, Фото: Мустафа Мераджи/Unsplash.com
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По опросу, Грузия самое желанное место для соискателей работы — российских IT специалистов

08/04/2022 - 14:14
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Согласно новому российскому исследованию, Грузия является одним из самых привлекательных мест для соискателей работы в сфере интернет-технологий (IT) из Санкт-Петербурга, которые выезжают за границу.

ИА ТАСС сообщает со ссылкой на российскую платформу по трудоустройству Headhunter, что в марте 41% респондентов в Санкт-Петербурге подтвердили готовность покинуть свой регион или страну.

Для желающих уехать Грузия — третье самое желательное место назначения после США и Германии.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что с 24 февраля по 16 марта в Грузию прибыли 30 439 граждан России, из которых 17 801 человек покинули страну, а 12 638 человек остались.

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This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

08/04/2022 - 14:14
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