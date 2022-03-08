Камера наружного наблюдения. Фото: Siarhei Horbach/Unsplash
Новости

СГБ Грузии отрицает наплыв граждан России и Беларуси

08/03/2022 - 17:25
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Служба государственной безопасности Грузии опровергла «преднамеренно распространенную дезинформацию» о неконтролируемом наплыве граждан России и Белоруссии в страну.

По заявлению СГБ, «общественность запугивают о нахождении среди въезжающих в страну лиц т.н. диверсантов, связанных с терроризмом групп и т.д.», на самом деле ситуация в стране находится под полным контролем.

Согласно заявлению, Служба госбезопасности не замечала «деятельности, содержащей риск», со стороны граждан России, Беларуси или других зарубежных стран.

«СГБ совместно с другими соответствующими ведомствами активно принимает все необходимые меры для минимизации потенциальных рисков и вызовов, а также для полного контроля всех лиц, содержащих потенциальный риску в стране», — говорится в сообщении.

«В результате принятых мер на всей территории страны сохраняется спокойная и безопасная обстановка», — добавили в СГБ.

Также, по данным ведомства, количество нынешних посетителей не превышает аналогичный показатель прошлых лет.

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08/03/2022 - 17:25
38 1 minute read

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