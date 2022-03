Глава МВД Грузии: За 3 недели в Грузии остались 12 638 россиян

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая перед Парламентом в формате министерского часа, заявил сегодня, что количество граждан России, оставшихся в стране, увеличилось почти в 14 раз.

Министр сравнил статистику отрезка времени с 24 февраля – с момента начала войны в Украине — по 16 марта с аналогичным периодом 2019 года, так как, по его словам, что в 2020-2021 годах границы в основном были закрыты из-за пандемии и посетители «не приезжали ни то что России, ни с какой страны не приезжали».

По информации Гомелаури, за отчетный период в Грузию въехало 30 439 граждан России, выехало 17 801, остались в стране 12 638 человек. По словам министра, за тот же период 2019 года Грузию посетили 64 008 визитеров из России, выехали 63 097, остались 911.

Министр внутренних дел также рассказал о прибывших в страну гражданах Беларуси. По его словам, с 24 февраля по 16 марта в страну въехало 15 777 граждан Беларуси, тогда как за те же недели 2019 года этот показатель равнялся 1 678.

Вахтанг Гомелаури также отметил, что на государственной границе усилен контроль въезжающих страну лиц. Однако, по его мнению, говорить о том, что «все въезжающие граждане подвержены контролю на 100%, было бы глупостью».

Ранее, 8 марта, Служба государственной безопасности Грузии назвала сообщения о «неконтролируемом» наплыве граждан России и Белоруссии «целенаправленно распространенной дезинформацией». СГБ утверждала, что нынешнее количество посетителей не превышает показателей за тот же период в предыдущие годы. Однако ведомство ничего не сообщило о количестве людей, оставшихся в стране.

Еще ранее, 7 марта, министр экономики Леван Давиташвили заявил, что Давиташвили заявил, что в этом году в Грузию прибыло 20-25 тысяч российских визитеров, что практически идентично показателям 2020 года. Однако подробностей о количестве выехавших и оставшихся лиц он не уточнил.

По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2019 года Грузию посетило в среднем 74,2 тысячи россиян, в 2020 году — 48,8 тысячи, а в 2021 году — 2,6 тысячи. Служба статистики не выделяет количество посетителей из Беларуси и включает их данные в данные остальных стран.

