На заседании Совета Безопасности ООН «по формуле Аррии» Россия в очередной раз повторила обвинения против Грузии и Соединенных Штатов относительно биологической войны, адресатами которых стал Центр исследований общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси.

Командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кирилов заявил 6 апреля, что африканская чума свиней распространилась в Россию, Европу и Китай из Грузии.

«С высокой долей вероятности мы можем утверждать, что штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в одной из биолабораторий, подведомственных Пентагону», — сказал Кирилов.

Аналогичные обвинения он озвучил также и в марте, всего через несколько дней после вторжения России в Украину.

Кириллов также отметил, что болезнь обошлась России в 100 миллионов долларов прямых экономических потерь и 500 миллионов долларов косвенных потерь.

«В регионе дислокации Центра им. Лугара особенно сильно ухудшается ситуация по заболеваниям, которые распространяются насекомыми-переносчиками», — сказал Кирилов.

Опираясь на данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, Кирилов сообщил, что различные виды комаров, которые ранее встречались только в южных странах, перемещаются с территории Грузии на территорию ряда субъектов Российской Федерации.

По его словам, распространение клещей вызвало Конго-крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае и Ростовской области.

Кирилов также заявил, что грузинские специалисты Центра Лугара имеют ограниченный доступ в здание и не имеют доступа к американским документам.

«Это делается под предлогом законодательных ограничений США по допуску к секретным программам и режимным помещениям. Неудивительно, что сотрудники Центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории», — сказал он.

В 2011 году на окраине Тбилиси открылся Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара, строительство и обустройство которого финансировалось Соединенными Штатами в размере 100 миллионов долларов США. Целью его создания была охрана здоровья населения и животных путем выявления инфекционных заболеваний и эпидемиологического надзора.

Центр Лугара с момента своего основания является объектом дезинформации и критики со стороны Москвы.

Обвинения в распространении чумы свиней впервые были выдвинуты Москвой в 2012 году, когда глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко обвинил Грузию в завозе чумы свиней в Россию.

В 2020 году депутат Госдумы России от правящей партии Юрий Швиткин заявил, что химические вещества, такие как «Новичок», производятся в лабораториях США и Грузии.

В том же году власти оккупированного Цхинвальского региона заявили, что центр Лугара интересуется летучими мышами.

Власти Грузии неоднократно опровергали обвинения и открывали двери лаборатории для иностранных СМИ и экспертов в 2018 году, хотя российские военные врачи не приняли приглашение.

В 2018 году Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии объявил, что Центр Лугара, который в настоящее время полностью управляется и финансируется правительством Грузии, выполняет свои международные обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с конвенциями ООН.

